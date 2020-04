Depana demana transparència en la informació sobre la mort de Cachou

Depana s’ha sumat a d’altres entitats conservacionistes a l’hora de lamentar la mort del conflictiu ós Cachou perquè, segons afirmen, “estava destinat a aportar el seu llinatge a l’homogènia colònia ursina del Pirineu”.

Tot i això, Depana ha demanat que no s’especuli sobre la seva mort fins sense tenir els resultats de la necròpsia, si bé ha qualificat les reaccions de les administracions de “tèbies”. En tot cas, l’entitat ha reconegut que era un “ós conegut per la seva ferocitat”. De fet, des del Pirineu mateix, tant els ramaders com les institucions i la població en general havien exigit, fins i tot amb manifestacions, que tant Cachou com Goiat fossin expulsat del territori, pels seus continus atacs contra el bestiar i especialment contra ovelles i exemplars equins.

En un comunicat, Depana ha dit que confia que la informació que es faciliti sobre aquest incident sigui “fiable, transparent i rigorosa” i espera a tenir les conclusions definitives de la necròpsia de l’animal i de l’anàlisi toxicològica per poder emetre un judici de valor amb tots els elements. Els conservacionistes han reiterat que “l’ós bru és una espècie protegida i catalogada en perill d’extinció” i opinen que “qualsevol intervenció humana” que hagi pogut tenir a veure amb el que qualifiquen de “luctuós esdeveniment” seria “revisable en seu penal com un presumpte delicte contra la fauna amenaçada”.

Depana ha dit que “mai és una bona notícia la mort d’un ós bru” i especialment quan es tracta d’un “mascle adult, sa i en bones condicions que ha superat sense novetats la hivernada”. Cachou era l’únic descendent conegut de Balou (mort en accident ara fa uns tres anys) i aportava variacions en la genètica successòria dominant del veterà Pyros, desaparegut i donat per mort l’any passat, en principi per causes naturals.