El Pirineu afronta Sant Jordi amb gairebé un centenar de novetats editorials

L’Associació Llibre del Pirineu presenta en un catàleg prop d’un centenar d’obres amb algun tipus de vinculació amb el territori pirinenc. Aquest fulletó, que inclou les novetats editorials dels darrers dotze mesos i que habitualment es podia trobar imprès durant la Diada de Sant Jordi, està de moment disponible en format digital i la idea és que més endavant també ho estigui en paper. A més, per primer cop s’ha inclòs en el llistat un apartat específic de llibres en aranès. Gairebé una cinquantena d’obres pirinenques estan classificades segons el seu gènere o temàtica, ja sigui història, narrativa, natura, literatura infantil i juvenil o poesia. (CATÀLEG 2020)

D’entre totes les obres recents publicades en llengua aranesa, Maria Àngels Ros, bibliotecària de la Biblioteca de Salardú (Val d’Aran), recomana la de Bestiauuu! Amàs poetic de bèsties, bestiòtes e bestieses (Conselh Generau d’Aran, 2019), de Xavi Gutiérrez Riu. Es tracta d’un recull de trenta poemes que van acompanyats per una il·lustració de Ricard Novell. Aquest, a més, està dirigit a tots els públics i dedica un escrit i un dibuix per a cadascun dels animals que es poden trobar a la Val, a més d’un vocabulari relacionat amb aquesta fauna.

Ros també aconsella adquirir aquest Sant Jordi l’obra Ereus dera tèrra (Pagès Editors, 2019), de l’actual síndic d’Aran, Francés Boya. El llibre aborda els debats clau dels territoris de muntanya des d’una introspecció en l’experiència vital de l’autor, sense ser una autobiografia i a partir de la voluntat personal d’acostar-se a tots aquests temes. Tot i això, té pinzellades autobiogràfiques de la família i l’entorn de Boya, encara que en un gruix important no ho són, segons la bibliotecària.

Per la seva banda i sobre aquesta mateixa obra, el president de l’Associació Llibre del Pirineu, Isidre Domenjó, diu que l’autor posa un èmfasi especial en la realitat i la cultura de la Val i que en parla dels seus reptes de futur. A més fa una mirada a les problemàtiques actuals, com ara el canvi climàtic, la despoblació o l’impacte que té en aquest espai geogràfic l’economia globalitzada.

Mentre, pel que fa a les novetats de l’àmbit de l’Alt Pirineu, Domenjó en destaca Per terres de… La Ribagorza, la Ribagorsa, la Ribagorça aragonesa (Editorial Andorra i Edicions Salòria), de Joan Obiols. Es tracta d’una obra que forma part de la col·lecció del mateix autor anomenada “Viatge universal pel Pirineu. Si la muntanya fos el món” i on es proposa un recorregut amb un caire molt “personal i intimista”. El president de l’Associació Llibre del Pirineu també apunta que Obiols “ha trepitjat tots i cadascun dels 450 pobles del Pirineu i, per tant, en pot parlar en propietat”.

Al llistat de recomanacions també s’afegeix el cinquè volum de l’obra Interpontes (Edicions Salòria), escrita des de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell i que aplega diferents articles de caire històric i d’altres matèries de coneixement. En aquest sentit, Domenjó indica que altres entitats com el Grup de Recerca de Cerdanya fan el mateix amb la publicació Era (Editorial Salòria), així com també l’Institut d’Estudis Ribagorçans en la seva revista que editen cada any.

Per la seva banda, Ros recomana Canto jo i la muntanya balla (Editorial Anagrama, 2019), d’Irene Sola. Així, diu que l’obra la va “impactar molt” quan la va llegir per primer cop i en destaca la “qualitat literària i la complexitat narrativa”. L’autora, afegeix, s’endinsa en una història plena de llums i ombres, de desespers i esperances, i ho fa amb una veu neta, clara, com la d’un rierol que baixa per un terreny abrupte.

Recomanacions de ‘clàssics’ en aranès i en clau pirinenca

Pel que fa als clàssics aranesos, Ros destaca En vacances (Pagès Editors, 2007), de Toni Escala, publicació que va guanyar el Premi Internacional La Gàrdia en Jaune. Es tracta d’una novel·la policíaca que transcorre en una estació d’esquí i que té “molts bons tocs” d’intriga, segons la bibliotecària de Salardú.

Mentre, el president de l’Associació Llibre del Pirineu posa en relleu l’obra Vademecum Aranense: Era Val d’Aran a trauèrs era sua llengua (Conselh Generau d’Aran, 1999), de Jèp de Montonya. Així, veu interessant l’obra perquè aquesta és un “recull del patrimoni escrit en aranès” des del segle XII al XX.

Un altre dels clàssics que recomana és Gent del Sud (Club Editor, 1964 -reedició al 2001 per Garsineu Edicions-), de Concepció G. Maluquer. En aquest cas, destaca el llibre com “una de les primeres novel·les pirinenques editada a mitjans del segle XX” i explica que aquest “entra en profunditat en la societat pirinenca d’aquella època”.

Finalment, Domenjó també opta per Últim estiu a Ordino (Editorial Columna 1998 -reedició al 2018 per Editorial Andorra-), de Joan Peruga, ja que la protagonista de l’obra “és una dona de la família Areny-Plandolit, una nissaga andorrana de llarga trajectòria” en la qual el lector es quedarà “frapat” des d’un primer moment.

Situació excepcional

L’Associació Llibre del Pirineu ha remarcat la situació “excepcional” a causa de la crisi de la COVID-19, que ha obligat a l’ajornament de la celebració de la festa del llibre i la rosa, i a posposar a l’edició del catàleg en paper. L’entitat indica que “com gairebé en tots els àmbits de l’economia, el sector del llibre ha quedat greument tocat per les mesures de confinament i la seva afectació en el procés d’edició, distribució i venda al públic”. I ha afegit: “La seva recuperació requerirà d’un esforç majúscul al qual tothom hi ha de contribuir, començant pels lectors, que al capdavall som tots i totes; consumir llibres serà, més que mai, una aposta pel futur de la humanitat”.

En aquest sentit, l’associació subratlla que “des del Pirineu, el món del llibre treballarà, de manera solidària, ferma i sostinguda, per la remuntada del sector; no ens quedarem de braços plegats”. I així, afirma: “La nostra associació s’ofereix a jugar-hi un paper actiu en col·laboració i amb coordinació amb totes les institucions i entitats que vulguin treballar plegats amb la mirada posada en el rellançament del llibre i, de manera específica, del llibre de proximitat: el que escriuen els nostres autors, publiquen les nostres editorials i posen a l’abast dels lectors les nostres llibreries”.

Finalment, l’Associació Llibre del Pirineu manifesta: “El catàleg que teniu a les mans és una prova de la vitalitat del llibre del Pirineu. La creació i l’edició no han parat aquests darrers mesos i el nostre objectiu és que continuïn amb la mateixa dinàmica en el futur més immediat. Comptem amb tothom”.