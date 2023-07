Denunciats uns brètols que anaven amb quads per Aransa

Muntanya d’Aransa (estació d’Aransa)

Els Mossos d’Esquadra han denunciat penalment un grup de persones que aquest començament de mes van desmuntar i destrossar la barrera i la senyalització vertical que prohibeix l’accés amb vehicle motoritzat a la zona del Fornell, a Aransa, tot infringint alhora l’ordenança municipal de l’Ajuntament de Lles de Cerdanya sobre l’accés a aquests espais. Els denunciats, que van circular-hi amb quads, s’exposen per tot plegat a la sanció màxima que preveu aquesta regulació.

Segons ha informat l’alcaldessa de Lles, Esther Castilla, els fets es van produir el dia 1 de juliol, quan alguns veïns van detectar una colla de visitants que circulaven amb buguis per l’àrea no permesa, i es va comprovar que prèviament havien malmès la senyalització d’accés. La ràpida actuació dels Mossos i els Agents Rurals i la col·laboració ciutadana va permetre localitzar i identificar els brètols, que són de nacionalitat francesa, abans no intentessin fugir del municipi. Després d’aquests fets, des de l’Ajuntament s’ha treballat per a reforçar la vigilància, amb controls tant dels Mossos d’Esquadra com dels Agents Rurals.

En el comunicat, més enllà d’aquest fet, l’Ajuntament de Lles de Cerdanya ha afirmat que “els darrers anys hi ha hagut una tendència general a dur a terme activitats a les comarques pirinenques” i creuen que “aquest interès creixent i generalitzat en una zona concreta pot esdevenir un problema tant pel mateix territori com per les persones que hi habiten, sobretot si parlem de la massificació d’un medi fràgil”, el qual veuen “incapaç d’assumir altes densitats de persones i vehicles”. En el cas concret de la muntanya de Lles i Aransa, el consistori ha constatat que “l’augment de vehicles circulant ha afectat el benestar dels usuaris del medi, siguin residents o visitants, i la tranquil·litat necessària per al bestiar domèstic i els animals salvatges”, com també “l’estat de les zones de prats de pastura que es troben als vorals de les pistes, les infraestructures i els refugis”. Tot un seguit de “greuges”, hi afegeixen, “que fins fa uns anys es podien anar assumint, però que darrerament ja no es poden suportar”.

En aquest sentit, Esther Castilla considera que incidents com aquest justifiquen l’entrada en vigor, l’any passat, de l’Ordenança municipal que limita l’accés amb vehicle motoritzat a la muntanya de Lles i a Aransa. Segons l’equip de govern, la mesura ha esdevingut necessària per a “garantir la conservació del patrimoni natural, preservar l’estat de les pistes i accessos, garantir el benestar del bestiar domèstic i la fauna salvatge, i el respecte a l’usuari, als vianants i a la propietat pública”.





El bus llançadora comença a funcionar aquest cap de setmana

En el mateix objectiu de limitar l’accés amb vehicles de motor a les zones més sensibles del municipi, l’Ajuntament ha recordat que aquests darrers anys han treballat conjuntament amb el Consell Comarcal de la Cerdanya per a habilitar un servei de bus llançadora durant les dates de més afluència turística, per a permetre, igualment, l’accés a aquestes zones sense que s’hi produeixin l’acumulació massiva de cotxes d’ara fa pocs anys. Aquest servei, afirmen, “té la voluntat de facilitar la mobilitat i l’accessibilitat sostenible de la població resident i dels visitants als diferents punts d’atracció turística del municipi, per la regulació de l’accés motoritzat al medi rural i natural durant el període d’estiu de màxima afluència”.

El servei connecta el Refugi del Cap del Rec, a la base de l’estació d’esquí nòrdic de Lles, i el Fornell, a la base d’Aransa, amb el sector de Pollineres. Per a dur a terme el servei s’han creat aquestes dues rutes amb el mateix destí. Enguany, el bus llançadora començarà a funcionar aquest cap de setmana vinent, el 22 i el 23 de juliol. Després d’una pausa de dos dies (dilluns i dimarts vinent), tornarà a funcionar dimecres dia 26 i, des de llavors, estarà operatiu de manera ininterrompuda els últims dies de juliol, al llarg de tots els dies del mes d’agost i fins al 3 de setembre, a més dels dies 9, 10 i 11 de setembre, quan s’acabarà la temporada.

El preu del transport és de només 2 euros per viatge, d’anada o tornada, o de 3 euros si es vol fer servir d’anada i tornada. Els jubilats i els menors dels 8 anys hi tenen accés gratuït.