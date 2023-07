Alexandra Mejia, pionera al país de la natació en aigües obertes

La nedadora andorrana Alexandra Mejia (FAN)

La fondista andorrana, Alexandra Mejia, tancarà la temporada 2022-2023 amb la seva participació en el

Campionat d’Europa júnior de natació en aigües obertes, que celebrarà la LEN entre el 29 de setembre i l’1 d’octubre de 2023 a l’illa de Corfú, Grècia.

Mejia, completarà el seu pla d’entrenament en tres etapes que contemplen, entrenament en altitud i la seva participació en competicions en piscina de 50 m a Poitiers, França; i proves de la seva especialitat, organitzades en mar obert a Peníscola, Espanya; i proves oficials LEN i AQUA de categoria Absoluta en riu a París i, possiblement, a Barcelona.

Abans de la seva participació en les proves absolutes, Alexandra farà convivència i treball preparatori específic amb la selecció espanyola d’aigües obertes, entre el 7 i el 27 d’agost (una vintena de dies) a 2.320 m d’altura sobre el nivell del mar, en el Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR) de la localitat de Pradollano, Sierra Nevada, a 31 km de la ciutat de Granada.

Previ al 7 d’agost (etapa 1) i després del 27 (etapa 3), s’entrenarà a França amb el seu grup habitual de treball i participarà en les competicions oficials LEN i AQUA Absolutes, fins a la data d’inici del campionat europeu a finals de setembre.

Mejia de l’any 2006, està especialitzada en una disciplina esportiva que requereix qualitats de resistència, sentit tàctic i que en alguns aspectes, pot ser similar a una competició en ciclisme. Per tant, no és estrany que estigui dominada, regularment, pels nedadors més experimentats de cada categoria d’edats.

L’escaldenca entrena i competeix en el circuit francès amb l’AAS Sarcelles Natation 95’ un dels equips capdavanters del rànquing de clubs de la disciplina al país gal. Durant l’agost encetarà el tram final de la seva preparació per a afrontar la segona participació en un Campionat d’Europa.

Pionera de la disciplina, Mejia va debutar el 2022 com la primera andorrana en una competició oficial d’àmbit europeu en aigües obertes de qualsevol categoria, o gènere, al Campionat d’Europa júnior de Setúbal, Portugal.

A Sierra Nevada, entrenarà al costat dels millors fondistes júniors d’Espanya i tindrà l’oportunitat, d’enriquir la seva perspectiva com a competidora entre les cinc noies i quatre nois que conformen el llistat provisional d’esportistes que, segurament, coincidiran amb ella a finals de setembre a les aigües de la mar Jònica a Corfú, Grècia.

La progressió ascendent, el compromís i la constància d’Alexandra Mejia durant tota la temporada, ha fructificat i representa un factor clau davant les gestions de la FAN per a facilitar la seva incorporació al grup de la RFEN. L’ampliació i renovació del conveni de col·laboració institucional signat el maig de 2022 entre els presidents Fernando Carpena de la Real Federació Espanyola de Natació (RFEN) i el seu homòleg Joan Clotet de la Federació Andorrana de Natació (FAN), ha estat el marc idoni que, enfortit per la bona sintonia de treball entre la direcció tècnica d’aigües obertes d’Espanya i la d’Andorra, ha fet possible l’adhesió definitiva de la nedadora andorrana al grup d’entrenament.

La distància de 10 km individual de la natació en aigües obertes és una disciplina que es va incorporar al programa olímpic en els 29ns Jocs Olímpics d’estiu de Pequín, Xina de l’any 2008.