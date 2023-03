Demòcrates treu “l’artilleria” contra PS SDP + en la reunió de poble celebrada a Encamp

Xavier Espot en la reunió de poble, a Encamp, amb el cartell de fons dels candidats parroquials de DA + UP (Demòcrates)

Demòcrates ha celebrat aquest dimecres al vespre la reunió de poble d’Encamp, en una sala d’actes de la Valireta que s’ha omplert de gom a gom i que, fins i tot, ha deixat a persones als passadissos laterals, escoltant de peu les intervencions.

Entre aquestes, les del cap de la llista territorial de DA + UP, Jordi Torres, que ha indicat que “som l’única força seriosa i amb l’empenta i l’experiència suficient per a governar de forma responsable”. En la mateixa línia s’ha pronunciat la número 2, Maria Martisella, que ha posat de manifest que la llista encampadana considera que “Xavier Espot és el cap de Govern que molts països els agradaria tenir”.

Ha posat com a exemple la gestió exemplar de la pandèmia, envejada fora de les fronteres. Martisella ha assenyalat que “ens van fer sentir a tots segurs, protegits i orgullosos de ser andorrans”.

La primera a intervenir ha estat la cònsol Laura Mas, que ha destacat la bona col·laboració entre Govern i el Comú encampadà durant aquests quatre anys, un treball “colze a colze” que ha donat fruits com el nou tram verd fins a Escaldes, el Centre d’Alt Rendiment (Cramea), els pisos de lloguer assequible que es faran la propera legislatura o la rehabilitació d’edificis històrics com el Rosaleda (Ministeri de Cultura) o Radio Andorra (Ministeri de Turisme).

Mas ha destacat que la llista Demòcrata és la més indicada per a representar Encamp al Consell General perquè “coneixen la parròquia, se l’estimen i defensaran sempre Encamp i el Pas de la Casa”.

Seguint les paraules de Martisella el número tres de la llista nacional, Carles Ensenyat, ha explicat que, en un porta a porta, “una dona m’ha explicat que durant la pandèmia li enviava els vídeos de Xavier Espot a uns familiars de Màlaga”, i que aquests li deien que “això sí que era un Cap de Govern i no el que tenen ells”.

Ensenyat ha refermat que cal un bon acord amb la Unió Europea sense haver de renunciar “al nostre model fiscal o control migratori”. Ensenyat s’ha mostrat convençut que s’aconseguirà un gran acord per a Andorra, que doni garanties de futur en les properes dècades. De fet ha destacat que, “si no s’aconsegueix un bon acord, que respecti les especificitats andorranes, ni el Govern el signarà ni el votarem a favor en el referèndum”.

Ha tancat l’acte el cap de la llista nacional, Xavier Espot, celebrant el goig que fa “tenir una sala plena en una parròquia amiga”. Però també ha estat dur, ja que ha lamentat la paradoxa que la llista del PS, liderada per Pere López i Jaume Bartumeu, tingui com a lema “el canvi”. Ha assenyalat que Bartumeu, quan va esclatar la crisi de la BPA el 2015, “va anar a una televisió, la mateixa que ara difama a Andorra, per a malparlar del país quan s’hauria d’haver posat al costat del Principat”.

Espot ha dit que “en aquesta societat d’èxit hi ha gent que ho està passant malament o no pot accedir a un habitatge a preu assequible” i, per tant, “queda molt camí per fer”.

Ha alertat que si guanya a Encamp la llista del PS i Agrupament Encampadà investiran a Pere López, qui vol “aturar el creixement, apujar la pressió fiscal, una Andorra que ja vam conèixer durant la crisi del 2009, perquè són exactament els mateixos”. Ha conclòs que aquí no estem per a passar l’estona sinó “per a gestionar el futur de 80.000 ciutadans”. Per a fer-ho, la millor “opció és la llista que encapçalen el Jordi Torres i la Maria Martisella”.