Demòcrates s’absté de la proposta de canviar el POUP al Clot d’Emprivat pels dubtes legals que genera

Els consellers Demòcrates al Comú d’Escaldes-Engordany han alertat aquest dilluns, en Consell de Comú, dels “dubtes jurídics” que planteja la modificació del POUP impulsada per la majoria, que té com a objectiu guanyar i unir espai públic a la zona del Clot d’Emprivat.

“La proposta pot estar molt bé en l’àmbit filosòfic”, ha manifestat el conseller taronja Miquel Aleix, “però no tenim clar que el plantejament tingui la substància legal necessària perquè pugui funcionar”, ha afegit. Per aquest motiu, s’han abstingut en la votació.

Aleix ha volgut refermar que “en cap cas aquesta abstenció indica que no estiguem a favor de recuperar espai públic” i donar més esponjositat a la zona, a través d’una alliberament del 50% del terreny i de modificacions de la superfície construïda, però sense augmentar l’alçada màxima permesa.

De fet, i tenint en compte que, ara, el canvi al POUP passa a exposició pública durant 60 dies, el conseller taronja ha demanat a la majoria que deixi participar els propietaris implicats i, a partir d’aquí, “el Comú determini com s’acaben desenvolupant les illes”. Si s’arriba a un acord entre Comú, propietaris i també la CTU (Comissió Tècnica d’Urbanisme), “no tindrem cap inconvenient en aprovar-ho”, ha garantit.

Així mateix, Aleix ha demanat que, tot i que és “lloable” aconseguir alliberar un 50% del terreny, cal tenir cura de no vulnerar els drets de la propietat privada, reconeguts per llei i a la Constitució. També ha plantejat que la proposta que han sotmès en Consell de Comú només funcionaria en certes de les illes edificables.

“Una nova ordinació per al Madriu que resol un error”

Un altre dels punts destacats de l’ordre del dia ha estat l’aprovació de la nova ordinació sobre la prohibició de l’accés rodat a la Vall del Madriu-Perafita-Claror, que “repara l’oblit o l’error” de la darrera aprovada el passat mes de juny, i que no tenia en compte el territori indivís que comparteixen Escaldes-Engordany i Andorra la Vella.

De fet, aquest dilluns s’han aprovat dues ordinacions: la que modifica la darrera i deixarà accedir a vehicles del Comú d’Andorra la Vella en situacions excepcionals, i la que regula la prohibició de l’accés rodat al territori indivís, la qual també aprovarà el Comú de la capital.

Aleix ha plantejat que, malgrat que l’ordinació del juny “era legítima”, va mancar diàleg amb Andorra la Vella i va quedar un “lapsus de territori” amb relació al compartit. “Si hi hagués hagut diàleg previ o més fluïdesa, hauríem pogut assolir el resultat que avui reparem, amb anterioritat”, ha defensat. Des de la minoria taronja també han celebrat la voluntat de les dues corporacions de començar a establir els límits territorials entre parròquies.

D’altra banda, al Consell de Comú també s’ha votat la cessió de les plantes superiors de l’edifici de Caldea, mitjançant cens emfitèutic fins al 2062, a la societat SEMTEE, perquè tiri endavant el projecte d’un hotel al termolúdic. Els consellers Demòcrates hi han votat a favor i han defensat que, tenint en compte les seves particularitats i dimensions, “no farà la competència a la resta d’hotels de la parròquia” i, a més, serà un complement per al turisme i contribuirà a acollir-ne “de més qualitat”.

No han votat a favor, en canvi, de la reforma de la planta 3 de Casa Comuna, ja que “no és prioritària tenint en compte el preu al qual s’adjudica, de 960.000 euros”.

Han recordat que es van adjudicar tres plantes del mateix immoble per 770.000 euros. “Quan es tracta de diners públics i s’ha de fer, es fa, però si no, valdria la pena esperar i mirar si es pot fer més endavant a menys cost”, ha manifestat Aleix. En canvi, sí que és prioritària la reforma de la llar de jubilats, motiu pel qual els consellers de DA hi han votat a favor, tot i recordar que el retard en les obres, de tres anys, n’encarirà un 30% el cost inicialment previst.

Finalment, i pel que fa a l’aprovació de l’execució pressupostària del primer trimestre del 2022, el conseller Demòcrata Jordi Vilanova ha celebrat “la bona salut econòmica” de la corporació, però ha justificat l’abstenció perquè “no compartim el model de gestió de la majoria”.