S’inicia el procés per a modificar el Pla d’urbanisme per a guanyar espai públic al Clot d’Emprivat

El Comú d’Escaldes-Engordany ha donat el vistiplau aquest dilluns a la modificació provisional del Pla d’Urbanisme (POUP) que ha de permetre guanyar espai d’ús públic al Clot d’Emprivat. Els canvis estableixen que els propietaris dels terrenys deixaran com a mínim el 50% de les parcel·les lliures en planta baixa. Tot i així, el sòl de parcel·la lliure d’edificació podrà arribar fins al 68%.

Cal destacar que aquesta modificació en cap cas preveu un augment de l’alçada dels edificis. L’únic canvi que suposarà per a les torres que es faran amb la modificació serà que de la planta quinzena a la vintena tindran un 5% més d’ocupació que ara, és a dir que seran més amples en alçada mentre que avui es van aprimant. Cal recordar que aquest espai de cessió no passarà a ser comunal però sí d’ús públic.

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha deixat clar que amb això es vol assegurar que la construcció de torres al Clot d’Emprivat sigui a canvi de guanyar espai per al gaudi de tota la població. Aquests terrenys s’agruparan en un sol indret per a assolir una zona verda d’una superfície similar al parc Central d’Andorra la Vella.

Rosa Gili, ha reiterat que aquesta és l’única mesura que el Comú pot executar davant la proliferació d’edificis de gran alçada en aquesta zona de la parròquia. El fet és que no té la capacitat d’aturar la construcció de les torres que ja s’estan edificant ni tampoc reduir l’edificabilitat als propietaris, tenint en compte que tenen uns drets urbanístics atorgats amb la revisió del Pla d’urbanisme parroquial aprovat el 2018.

Així doncs, caldrà esperar fins al 2024 que és quan el Comú podrà impulsar una revisió del POUP, tal com estableix la llei.

Dia de l’escaldenc a Caldea

Un altre dels aspectes tractats en el consell de comú celebrat aquest dilluns ha estat l’acord assolit amb la SEMTEE per a la cessió dels espais que el Comú té a l’edifici de Caldea on s’hi construirà un nou hotel. La cònsol major d’Escaldes-Engordany ha celebrat l’acord i ha destacat que, aquest, també revertirà en la ciutadania.

Un dels exemples més gràfics és la celebració del Dia de l’escaldenc, que consistirà en una jornada d’entrada gratuïta per a totes les persones residents a Escaldes-Engordany un cop l’any. Aquest dia també inclourà animacions organitzades per la SEMTEE.

Amb l’acord, la SEMTEE podrà fer ús de les plantes que van de la 4 a la 10 de la Torre de Caldea, d’una superfície de 876 metres quadrats i un altre bloc, de 2.384 metres quadrats (en aquest cas s’exclouen els espais ocupats pel taller tèxtil que acull).

Així mateix, s’ha establert una pensió anual per a la concessió que consisteix en un import fix de 200.000 euros d’una banda, i un import variable equivalent al 3,1% dels ingressos generats per l’activitat hotelera i per la restauració que es produeixi en el domini útil cedit, de l’altra. L’import fix s’actualitzarà anualment d’acord amb l’IPC.

La pensió serà revisada i actualitzada al cap de 20 anys.

A l’últim, es recull que les obres de reparació pendents de la coberta seran executades exclusivament per part de la SEMTEE. El mateix cas es donarà amb qualsevol altra intervenció futura sobre la coberta de l’edifici o sobre qualsevol altre dels espais objecte de cessió.

L’acord entre el Comú d’Escaldes-Engordany i la SEMTEE té una vigència fins a l’any 2062.

El cònsol menor, Quim Dolsa, ha destacat que és un bon acord per a les dues parts. En el cas del Comú, permetrà aconseguir uns ingressos extres i, a més, podrà alliberar els 2 milions d’euros que té reservats per al manteniment de l’edifici. A banda ha exposat que aquest nou hotel suposarà un nou atractiu per a Escaldes-Engordany i el país.

Vall del Madriu

En el consell de comú celebrat aquest dilluns també s’ha aprovat l’ordinació de prohibició de l’accés rodat al territori d’administració única d’Escaldes-Engordany, a la Vall del Madriu-Perafita-Claror i l’ordinació de prohibició de l’accés rodat al territori indivís i d’administració conjunta de les parròquies d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany situat a la Vall del Madriu-Perafita-Claror.

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha remarcat que aprovant l’ordinació de prohibició de l’accés rodat en aquesta zona, el Comú de la parròquia no va fer res que no toqués, al mateix temps que ha reiterat que l’acord assolit amb Andorra la Vella demostra que parlant la gent s’entén.

Adjudicacions

Per l’últim, el consell de comú ha acordat adjudicar la reforma de la tercera planta de Casa Comuna per un import de 959.711 euros, l’ampliació de la llar de jubilats per 2,7 milions d’euros i el subministrament i instal·lació de multijocs amb cordes i altres materials per a equipar diversos parcs infantils per 848.470 euros.