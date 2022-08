Victòries dels equips femení i masculí d’escacs a les Olimpíades de Chennai

La d’aquest dilluns ha estat una jornada rodona per als equips andorrans d’escacs que es troben a Chennai disputant les 44enes Olimpíades. La primera partida en acabar ha estat la de l’Ariadna que ha imposat un peó lliure en un final molt ben jugat. La següent partida ha estat la de la Jana al quart tauler. La partida ha estat equilibrada en tot moment i s’han signat les taules en un final d’alfils de diferent color.

La Maria, al tercer tauler, ha sortit molt bé de l’obertura, però, un error de càlcul l’ha deixat en posició molt inferior. Tot i així ha lluitat durant més de quatre hores, però no ha pogut evitar la derrota.

En aquest moment el matx estava empatat 1,5 a 1,5, per tant el resultat de la partida al primer tauler defensat per l’Andrea acabaria decantant el matx. La partida ha tingut molts alts i baixos, per moments semblava que s’emportaria el triomf l’equip d’Eswatini, però, afortunadament per als interessos andorrans, una mala elecció de la rival, ha donat la possibilitat d’arribar a un final avantatjós que l’Andrea no ha desaprofitat.

Desprès de quatre jornades l’equip femení porta 4 punts de 8 possibles millorant clarament les expectatives inicials.