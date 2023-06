Demòcrates posa fre al “friumfalisme” financer de Rosa Gili

El conseller Demòcrata escaldenc, Miquel Aleix (Demòcrates)

Els consellers Demòcrates al Comú d’Escaldes-Engordany han demanat “seny i prudència” a la majoria, pel que fa a la gestió pressupostària en aquest final de mandat. Els taronges han rebutjat el missatge triomfalista que vol llençar la corporació de Rosa Gili, defensant un superàvit d’1,8 milions a tancament del primer trimestre del 2023 i una inversió que ja s’ha executat en un 75% del pressupostat.

Aquesta prudència, ha justificat el conseller Demòcrata, Jordi Vilanova, ha de ser una prioritat tenint en compte el context incert dels mercats internacionals, la situació dels tipus d’interès a l’alça, però també l’augment de la despesa, la reducció dels ingressos i els 14 milions compromesos en inversions.

Vilanova ha fet un exercici comparatiu entre el primer trimestre del 2022 i el d’aquest any: el Comú ha ingressat 2 milions menys i ha gastat 1,6 milions més. Si la tendència és lineal, ha alertat Vilanova, s’acabarà l’any amb 6,4 milions més de despesa i 10 milions menys d’ingressos. Segons Demòcrates, també el superàvit ha caigut en 3,7 milions respecte a l’any anterior. És a dir, “el marge de maniobra es relaxa” ha exposat, el que sumat als 14 milions compromesos que possiblement s’acabin pagant en gran part els anys vinents, “ens fa apel·lar a aquesta prudència a l’hora de prendre decisions”. Per tot plegat, els consellers taronges s’han abstingut en la votació de la liquidació del primer trimestre, presentada aquest dijous a la tarda en sessió de Consell de Comú.

Un altre punt de l’ordre del dia d’aquesta sessió ha estat la proposta de publicació del Pla especial a la zona de les Molleres. Els Demòcrates hi han votat a favor, perquè millorarà l’accés dels veïns (també els de Can Noguer) i permetrà renovar les instal·lacions i l’enllumenat. En qualsevol cas, la consellera Núria Barquín ha lamentat que la cònsol Rosa Gili apel·li a “l’interès general” per a dur a terme aquest Pla especial, quan només “afecta un petit sector de la parròquia”. A la vegada, pot representar “un precedent” per a d’altres zones, i que el Comú hagi d’avançar més quanties econòmiques per a fer totes les obres d’urbanització.

Finalment, i pel que fa al punt sobre l’aprovació de les actes de la Comissió de Gestió del Pla de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, el conseller Demòcrata Miquel Aleix ha demanat a la majoria que aprofiti la presidència, aquest 2023, del Comú d’Escaldes-Engordany a la Comissió per a generar més activitat i dinamisme a la part baixa de la vall en territori escaldenc.