Coneix els premiats del concurs de curts sobre assetjament

Alumnes de l’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma guanyen el concurs de curtmetratges a les escoles (SFGA)

Els alumnes de l’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma han guanyat el segon concurs de curtmetratges a les escoles – bullying, ciberbullying, grooming i sexting. En la categoria de bullying La rutina, de Roc Sanchez Betriu, Thiago Fernandez Ruivo, Tristan Conde Mendez i Tresa Vergés, ha estat el curt guanyador; en la de ciberbullying ho ha estat La qüestió no és ser el millor, de Zenia Roelas, Ylenia Rono, Noa Gallinat, Júlia Domingo i Alèxia del Moral; i en la de sexting ha guanyat el curt elaborat per Amélie Kuri, Ona Rogé, Mar Torra i Vanessa Da Silva, Podries ser tu.

L’objectiu d’aquest concurs és implicar i sensibilitzar els menors amb la finalitat d’empatitzar amb les possibles víctimes de bullying-ciberbullying, grooming i sexting, i assabentar-los dels delictes i les problemàtiques per a evitar que els menors siguin víctimes d’aquestes conductes. De fet, els curtmetratges guanyadors s’utilitzaran en les xerrades que es fan a les escoles en el marc del Pla de prevenció de conductes delictives, que imparteix conjuntament el Cos de Policia, l’Àrea de Justícia Juvenil i el Departament d’Institucions Penitenciàries a les aules per a prevenir aquestes tipologies d’assetjament.

Els curtmetratges han estat valorats per un jurat compost per representants del Ministeri de Justícia i Interior i del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, que són els ministeris encarregats de l’organització del concurs. A l’acte d’entrega hi ha assistit el secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León, i el secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina.