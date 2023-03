Demòcrates: “Eximirem de responsabilitat penal les dones que decideixin interrompre voluntàriament l’embaràs”

Xavier Espot, el candidat nacional de Demòcrates (Demòcrates)

Xavier Espot, número 1 de la llista nacional de Demòcrates + Ciutadans Compromesos + Acció Comunal d’Ordino + Units per al Progrés d’Encamp + Independents, ha anunciat aquest dissabte al matí el compromís d’avançar cap a la despenalització de l’avortament a Andorra, en el sentit d’eximir de qualsevol responsabilitat penal la dona que decideixi interrompre voluntàriament l’embaràs. “Volem que les dones tinguin la tranquil·litat que, si interrompen l’embaràs fora d’Andorra, no se’n derivaran conseqüències al nostre país”, ha refermat, tot i recordar que mai s’ha incoat cap causa penal a cap dona per haver avortat.

Aquest nou pas en el reconeixement dels drets sexuals i reproductius de les dones s’ha de fer des del “diàleg lleial, discret i sincer” amb el conjunt de les institucions. Espot s’ha mostrat convençut que l’avenç té el seu encaix en el “manteniment del nostre sistema institucional, un sistema que ha permès la pau, la independència i la pervivència d’Andorra i que ens permet assentar-nos amb molta més fortalesa i resiliència de cara al futur”. El cap de llista també s’ha mostrat confiat que la despenalització de la dona farà factible la possibilitat “de rescabalar econòmicament” les qui decideixin interrompre l’embaràs i no tinguin suficients recursos.

Espot, acompanyat de la número 2 de la llista, Meritxell López, i de la candidata de la llista de Sant Julià, Helena Mas, ha fet aquestes declaracions en el sisè dia de campanya davant del Centre d’Atenció Primària de Santa Coloma, seu del Servei Integral d’Atenció a la Dona, inaugurat aquesta legislatura i que ha donat “compliment a un compromís contret fa quatre anys”. Des de la seva posada en funcionament, el SIAD ha ofert “assessorament públic, gratuït i confidencial” a un centenar de dones, bona part de les quals demanaven informació i suport sobre una possible interrupció de l’embaràs.

També des d’un Centre d’Atenció Primària, però en aquest cas en construcció, han celebrat el seu acte de campanya els candidats de Demòcrates + Independents de Canillo, Guillem Casal i Jordi Jordana. “La salut i el benestar és un dels eixos principals del nostre país”, ha defensat Casal, per això l’aposta és “cofinançar” -Govern i Comú- el nou CAP de Canillo, per a oferir “uns espais més adequats i moderns, també un millor servei” a la població de la parròquia. A més, el seu emplaçament, a la plaça del Prat del Riu al centre del poble, “li donarà vitalitat”. El cap de llista ha explicat que el nou CAP tindrà un cost d’1,2 milions d’euros.





Encamp: Aposta pel turisme esportiu de qualitat

La candidatura d’Units per al Progrés + Demòcrates + Independents d’Encamp ha refermat aquest dissabte l’aposta pel turisme esportiu i familiar de qualitat a la parròquia. El número 1 de la llista, Jordi Torres, ha posat en relleu que, “juntament amb el Comú d’Encamp, estem implementant moltes accions i esdeveniments per a fomentar-ho encara més”. En aquest sentit, Torres ha destacat l’Spartan Race, competició que es realitza al poble d’Encamp i que “dona molta activitat”. Paral·lelament, també es continuarà fomentant l’organització d’esdeveniments al Pas de la Casa per a posicionar-la com “un destí turístic de qualitat“, sempre mantenint la qualitat de vida dels seus ciutadans.





Ordino: Foment dels productes autòctons

La cap de llista de Demòcrates + ACO d’Ordino, Berna Coma, s’ha compromès, des del poble d’Arans, a acompanyar “amb tot el que faci falta” el sector agrícola i ramader.

Un sector que té molt pes a la parròquia i així ha de seguir sent, “perquè és essencial per a la conservació dels nostres paisatges i de la nostra qualitat de vida”. Així, es treballarà per a garantir el relleu generacional, s’ampliaran els ajuts i també es potenciaran els productes autòctons d’Andorra. Són accions que també contribueixen “a frenar el creixement urbanístic”, ha defensat Coma, acompanyada de les candidates Sandra Codina i Meritxell Rabadà, i dels de la llista nacional Gemma Riba i Joan Martínez Benazet.





Andorra la Vella: Ministeri de Turisme i Comerç

L’avinguda Meritxell, eix comercial que ha guanyat en dinamisme i activitat els darrers anys, ha estat l’escenari escollit per la número 1 de la llista de Demòcrates + Liberals d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, per a anunciar que el Govern comptarà amb un Ministeri de Turisme i Comerç la propera legislatura, si la ciutadania fa confiança a DA el 2 d’abril. “El comerç del nostre país ha d’estar totalment lligat amb el turisme”, ha manifestat, i també és una manera de donar-li “el pes que mereix“. Paral·lelament, Marsol ha defensat que les associacions de comerciants entrin a formar part d’Andorra Turisme: “se les ha d’escoltar i han de poder fer les seves aportacions”.

Conxita Marsol, número 1 de la llista de Demòcrates + Liberals d’Andorra la Vella (Demòcrates)





Sant Julià de Lòria: Ampliació de la gossera

El candidat de la llista de Demòcrates + Liberals de Sant Julià de Lòria, Joan León, acompanyat de les candidates de la nacional Carol Puig i Núria Rossell, s’ha compromès a ampliar la Gossera i la Gatera nacionals, una mesura “essencial per a garantir el benestar animal“. León ha explicat que ja s’han fixat crèdits extraordinaris de 450.000 euros per a la reforma de les instal·lacions (espais interiors i exteriors) i puguin així ampliar la seva capacitat. El lauredià també ha defensat l’emplaçament actual -des d’on s’ha fet l’acte-, i més tenint en compte que té espai per a ampliar-se i poder acollir els animals abandonats o sense amo.





Escaldes-Engordany: Més usuaris a la xarxa de calor i fred

Finalment, la candidatura de Demòcrates + Acció ha citat els mitjans a la plaça dels Dos Valires d’Escaldes-Engordany, el punt de producció de la xarxa de calor i de fred que es va inaugurar la tardor passada per a donar servei a la zona del Clot d’Emprivat. La llista s’ha compromès a “potenciar i ampliar la xarxa perquè més població escaldenca se’n pugui beneficiar”, fent-la pujar cap al carrer del Parnal, l’avinguda de les Escoles i la part alta, ha detallat el número 2 Marc Magallón. El candidat ha defensat que es tracta d’un sistema “més sostenible que les calefaccions individuals” i també la manera de no “tensar tant la producció d’electricitat”.