Roger Puig guanya l’eslàlom a Forstau, la general d’eslàlom i l’overall de la Copa d’Europa

L’esquiador Roger Puig amb els trofeus després de guanyar l’overall continental i la general de Copa d’Europa (FAE)

Les Finals de la Copa d’Europa de Fageralm Forstau (Àustria) han tancat la temporada 2022-23 per a Roger Puig, que ho ha fet de la millor manera possible. Avui dissabte s’ha imposat a l’eslàlom de les Finals. Amb aquesta victòria ha certificat el seu triomf en la disciplina en la classificació de la Copa d’Europa de para esquí, i a més s’ha proclamat campió de l’overall continental. Dia rodó per a l’andorrà. “Guanyar guanyant”, segons han expressat des del seu staff. És la segona vegada consecutiva que Puig s’imposa a l’overall de Copa d’Europa, després de fer-ho també al 2019.

Puig s’ha imposat avui per davant d’Adam Hall (Nova Zelanda) i Leander Kress (Alemanya) a la cursa d’eslàlom que tancava les Finals de la Copa d’Europa. L’andorrà ha aconseguit guanyar la primera i la segona mànega i ha assolit el triomf. La competició ha estat plena de tensió fins a la segona mànega, quan l’andorrà ha aconseguit el millor registre. Avui la jornada, a més, ha estat complicada, amb pluja des de l’inici i després neu, però Puig ha pogut lluitar i demostrar el seu nivell per a tancar unes Finals com a campió.





Primer a l’eslàlom EC

El triomf d’avui ha certificat l’andorrà com a campió de la general d’eslàlom de Copa d’Europa. Puig ha sumat 225 punts, mentre que segon ha estat Adam Hall (Nova Zelanda) amb 180 i tercer Davide Bendotti (Itàlia) amb 150.





Primer a l’overall

La Copa d’Europa s’ha tancat amb Puig com a guanyador total. És l’únic andorrà que ho ha assolit. L’esquiador s’ha imposat a la classificació overall amb 545 punts, pels 410 que ha sumat finalment l’austríac Pajantschitsch i els 340 del noruec Marcus Nilsson. Puig ja havia guanyat l’overall al 2019.

Roger Puig, esquiador: “Avui doble victòria. Victòria a l’eslàlom, ens coronem campions d’eslàlom de la Copa d’Europa i després campions de la general de la Copa d’Europa. Estem súper contents perquè revalidem el títol per segona vegada consecutiva. Molt agraït amb tot l’equip, skiman, assistent, entrenador… un bon equip, hem anat a totes les curses i fins a l’últim moment no s’ha pogut decidir aquest títol. Hi havia molta pressió, ahir a la nit estava nerviós, però, avui, s’ha tret la disciplina que millor se m’està donant, en què millors resultats estic obtenint, així que més content que mai. Tanquem una temporada rodona, de manera rodona”.

Pol Aguilà, entrenador: “Estem molt contents d’haver aconseguit la Copa d’Europa. Hem hagut de lluitar fins a l’última mànega perquè estàvem en disputa amb el Nico (Pajantschitsch), que anava segon, però finalment el Roger s’ha imposat bastant bé, ha fet una molt bona carrera i ha pogut guanyar la general, així que estem molt contents”.





Classificació:

