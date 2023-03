Demòcrates es presenta com “la força de la confiança i la que garanteix l’estabilitat”

Xavier Espot en l’acte de presentació de les llistes de Demòcrates per als comicis del 2 d’abril (Demòcrates)

La sala del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp s’ha omplert amb més de 300 persones aquest dimecres al vespre per a assistir a la presentació de les llistes de Demòcrates + Ciutadans Compromesos + Acció Comunal d’Ordino + Units per al Progrés + Independents.

En total vuit llistes, la nacional i set territorials, una mostra de la força del projecte, tenint en compte que és l’únic de tots els que es presenten a les Eleccions Generals del proper 2 d’abril amb presència a totes les parròquies. L’acte ha servit també per a presentar el lema de la campanya: Confiança. “Perquè Demòcrates és la força política que millor encapçala aquest concepte i la que més el pot garantir per a la ciutadania d’Andorra”, segons apunten des de la formació taronja.

El candidat a cap de Govern i número 1 de la llista nacional, Xavier Espot, ha estat l’encarregat de conduir l’acte i anar presentant, amb l’ajuda dels caps de llista territorials, els 52 candidats. Persones “preparades, motivades i responsables”, que representen a la perfecció “l’estabilitat política, institucional, l’equilibri, la seguretat i la solvència”, un “valor fonamental per a garantir el progrés i la prosperitat d’Andorra”, manifestava Espot.

“Persones, com reforça el lema de la campanya, que aporten la confiança de saber que farem front al previst, a l’imprevist i fins i tot a l’imprevisible. També la confiança per a fer avançar el país sense trencar amb la tradició, mantenint l’estructura institucional”, afegien des de les files de Demòcrates.

“Confiança per a negociar el millor acord d’associació amb la Unió Europea mantenint les especificitats d’Andorra, confiança per a abordar amb determinació la problemàtica de l’habitatge, o confiança per a avançar cap a la sobirania energètica”, ha destacat el cap de la llista nacional, com a grans exemples i reptes a assumir els propers quatre anys.

L’acte s’ha tancat amb una fotografia conjunta de totes les candidates i candidats, per sobre de la cinquantena, exemplificant la unió i l’optimisme per a afrontar les properes setmanes de campanya electoral.





Llista nacional

1- Xavier Espot Zamora

2- Meritxell López Guitart

3- Carles Enseñat Reig

4- Raul Ferré Bonet

5- Carol Puig Montes

6- Gemma Riba Casal

7- Mònica Bonell Tuset

8- Manel Linares Folgueiras

9- Xavier Sopena González

10- Èrica Armengol Soldevila

11- Montserrat Capdevila Pallarès

12- Antoni López Leal

13- Núria Rossell Jordana

14- Joan Martínez Benazet

Suplents

1. Manel Amorin Carrillo

2. Marta Guilemany Miret

3. Andreu Pedra Morell





Canillo

1. Guillem Casal Font

2. Jordi Jordana Rossell

Suplents

1. Meritxell Alcobe Font

2. Lluc Pol Rossa

3. Marion Claude Dourdet Hennenfent





Encamp

1. Jordi Torres Falcó

2. Maria Martisella Gonzalez

Suplents

1. Pere Marsenyach Bataille

2. Jenifer Iglesias Lima

3. Esther París Riba





Ordino

1. Bernadeta Coma González

2. Alexandra Codina Tort

Suplents

1. Marc Galabert Macià

2. Marc Saura Benazet

3. Meritxell Rabadà Duque





La Massana

1. Carles Naudi d’Areny Plandolit Balsells

2. David Montané Amador

Suplents

1. Natalia Fanny Cusnir Capoccia

2. Meritxell Ribera Ambatlle

3. Jan Visent Armengol





Andorra la Vella

1. Conxita Marsol Riart

2. Alain Cabanes Galian

Suplents

1. Victor Pintos Morell

2. Sílvia Riva González

3. David Férriz Grácia





Sant Julià de Lòria

1. Helena Mas Santuré

2. Eva París López

Suplents

1. Joan Antoni León Peso

2. Josep Maria Manubens Hernandez

3. Sandra De La Rosa Fernandez





Escaldes-Engordany

1. Marin Gonzalez, Trinitat

2. Magallón Font, Marc

Suplents

1. Benchluch Ayach, Salomó

2. Cadena Dolsa, Mariona

3. Mas De La Rosa, Laura