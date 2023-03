ACCIÓ adoptarà mesures perquè Andorra sigui un país “on tots puguem viure”

La candidata nacional d’ACCIÓ, Judith Pallarés, davant d’un bloc d’habitatges (ACCIÓ)

Sota el lema ‘Un país on poder viure’, ACCIÓ concentra les propostes electorals destinades a augmentar el poder adquisitiu de la ciutadania i a afrontar la problemàtica de l’habitatge. Tal com ha manifestat, Judith Pallarés, candidata a cap de Govern d’ACCIÓ, volem que Andorra sigui “un país on viure nosaltres, ens volem quedar aquí i treballar-hi”. Pallarés ha criticat que “tenim un problema seriós amb l’habitatge

assequible, però, en canvi, tenim una construcció massiva”. Per això, ha apel·lat a tots els actors implicats en les polítiques d’habitatge “per a trobar les solucions necessàries amb col·laboracions publicoprivades”.

Entre les accions necessàries per a afrontar la problemàtica de l’habitatge, Pallarés, ha defensat que cal “un Registre de la Propietat”, ja que d’aquesta manera “podrem saber quants habitatges buits tenim, quins són segones residències i això és important per tenir una foto real del parc immobiliari”.

Pel que fa a les mesures de suport a les famílies i joves, la candidata d’ACCIÓ ha indicat que “facilitarem l’accés a crèdits tous per a l’adquisició del primer habitatge” i que “prioritzarem l’accés de joves i famílies a les subhastes públiques per a adquirir el primer habitatge”. A més, des d’ACCIÓ s’incentivarà la col·laboració publicoprivada per a la rehabilitació d’habitatges que es destinin a lloguer assequible, així com, acordar amb els comuns la cessió de terrenys per a la construcció d’aquest tipus d’immobles.



ACCIÓ + Independents La Massana promourà accions específiques per als treballadors per compte propi

Els emprenedors, petites empreses i professionals liberals suposen més del 70% dels llocs de feina del teixit productiu del país, per això, la candidatura d’ACCIÓ + Independents La Massana implementarà mesures per a alleugerir les càrregues impositives i burocràtiques a les quals han de fer front actualment.

La candidata d’ACCIÓ a la Massana, Rebeca Roger, ha afirmat que “aquestes solucions han de passar per adaptar les cotitzacions de la CASS als ingressos que reben” els treballadors per compte propi. A més, ha remarcat que “la simplificació administrativa també ha de beneficiar a aquest col·lectiu, fent-los més fàcil la relació amb l’Administració i podent dedicar més temps a les seves empreses i projectes”.