Demòcrates d’Escaldes recorda a Gili que “tenia la possibilitat de rebaixar l’altura de les torres”

Els consellers de Demòcrates + Independents al Comú d’Escaldes-Engordany, Anna Garcia, Gemma Bofarull i Gabriel Guerrero, han lamentat la “crítica constant” que fa la cònsol Rosa Gili a les anteriors corporacions, pel que fa a la construcció de les torres del Clot d’Emprivat, i “més tenint en compte que ella també n’ha autoritzat. Concretament, les tres que s’estan començant a construir ara es van aprovar durant el seu primer mandat“. En aquest sentit, Guerrero ha recordat a Gili que “tenia marge legal per a fer modificacions al POUP i rebaixar la seva altura. En d’altres paraules, fer-les més baixes i que no fossin torres“.
Tal com ha comentat Guerrero, les consultes legals que han fet confirmen presumptament que, sempre que la cònsol hagués respectat la volumetria total, la sessió del sòl i els drets dels propietaris, “s’hagués pogut procedir a fer edificis més baixos -estil l’Illa Carlemany”. Per tant, “pot haver-hi manca de voluntat política de la corporació de Gili a l’hora de fer el canvi” del POUP. Guerrero ha manifestat que “la senyora Gili ha fet bandera d’estar en contra les torres”, i que “sempre és més fàcil donar les culpes a les corporacions anteriors“. En qualsevol cas, “aquestes són les primeres que vindran de l’era Gili“.
Guerrero ha fet aquestes manifestacions durant la sessió de Consell de Comú d’aquest dijous, en què precisament Gili ha tornat a referir-s’hi i, “fins i tot, ha criticat que les anteriors corporacions no haguessin comprat terrenys al Clot d’Emprivat per a aturar les torres”. “Dubto que cap Comú hagués tingut accés a comprar un terreny al Clot d’Emprivat, no sé si estan al dia del que val un terreny allà“, ha plantejat Bofarull, que també ha recordat que “el període de vaques grasses” se l’ha trobat aquesta majoria, mentre que anys enrere, fins i tot, va haver-hi dificultat per a pagar les nòmines.
Precisament, i aquí sí que els consellers de DA hi han votat a favor, s’ha aprovat la compra de les bordes Casa Xurrina i l’Era de l’Obac per un import de 966.500 euros. “Estem a favor de recuperar espais a la part alta de la parròquia, on precisament la corporació té serveis en instal·lacions llogades”, ha celebrat Bofarull. També ha plantejat que s’hi podria definir algun nou servei d’ús social o cultural per als escaldencs, aspecte que haurien de definir les futures corporacions. En aquest sentit, ha reivindicat la compra del terreny de l’antic hotel Casino durant el mandat de Trini Marín, i que l’actual Comú ha pogut aprofitar per a fer-hi l’aparcament i la plaça de l’Església.
Finalment, els consellers també han votat a favor de la construcció d’un nou espai públic destinat a zona verda al carrer dels Veedors. “És important tenir al centre àrees de jocs i zones de trobada”, ha recalcat Garcia. Amb tot, ha demanat un replantejament global de tota la zona, que és propietat del Comú, amb l’objectiu de crear un “recinte transversal amb infraestructures adequades que responguin a les necessitats de la parròquia al futur“.