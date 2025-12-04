El novembre s’ha tancat amb una ocupació hotelera del 61,90% (un +8,26% que al 2024)

Des de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) es fa una valoració positiva de l’ocupació hotelera registrada durant el passat mes de novembre de 2025, que “confirma la tendència positiva de la demanda turística al 2025, afavorida pels múltiples esdeveniments que s’han organitzat” al Principat. Així ho assenyala en el seu balanç mensual l’organisme hoteler, remarcant que l’ocupació registrada ha estat del 61,90%, un 8,26% més que al novembre de 2024.
Aquest mes han tingut un protagonisme especial les jornades d’Andorra a Taula, el Shop in Andorra Festival, la Mostra Gastronòmica d’Ordino, el Black Friday i Lo Mondongo de la Massana, que han contribuït a dinamitzar l’activitat turística i comercial del país. Igualment, s’ha iniciat la nova temporada musical de Morabanc i s’ha posat en marxa el Poblet de Nadal d’Andorra la Vella,.
Les dades corresponents al mes de novembre, així com els resultats consolidats de la temporada d’estiu, “posen de manifest la fortalesa d’Andorra com a destinació turística de referència. La diversificació dels seus atractius, la qualitat dels esdeveniments programats, l’excel·lència de l’oferta hotelera i el valor intrínsec del seu entorn natural de muntanya configuren un producte turístic competitiu i diferenciador, en un context on els visitants han baixat, en els 12 mesos fins a octubre un 1,7%, amb un augment del 6,5% dels turistes ( visitants que pernocten ) i una disminució del 7,9% dels excursionistes”, expliquen des de la Unió Hotelera.
“El sector segueix esforçant-se per a aconseguir completar totes les plantilles dels establiments de cara a l’imminent inici de la temporada d’hivern, per les dificultats creades pels controls addicionals en els permisos pels requeriments de l’Entry/Exit.