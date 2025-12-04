Andorra desplaça una dotació de Banders del grup caní, a Catalunya, per a fer tasques de control de la pesta porcina

Davant de l’alerta sanitària activa a Catalunya, concretament a la zona de Cerdanyola del Vallès, per pesta porcina africana, el Govern d’Andorra ha activat un dispositiu de suport per a contribuir a les tasques de control de la malaltia que tenen en marxa les autoritats veïnes del sud. Mitjançant els canals diplomàtics habituals, s’ha acordat el desplegament d’una dotació del Cos de Banders del grup caní que es desplaçaran fins a la zona catalana per a col·laborar en la recerca de porcs senglars afectats per la malaltia. El dispositiu andorrà estarà format per tres binomis guia i gos i estaran disponibles a partir d’aquest divendres a primera hora.
“Aquesta acció s’emmarca en l’esperit de cooperació bilateral i solidaritat que caracteritza les relacions entre Andorra i Espanya, especialment en situacions d’emergència”, i se suma a la que aquest estiu ja es va dur a terme amb la col·laboració dels Bombers amb l’extinció d’incendis en diferents parts d’Espanya, assenyalen des del Govern.
L’Executiu expressa la seva solidaritat amb el poble català i reafirma el compromís amb la col·laboració internacional davant de situacions d’emergència. “Aquesta acció també reflecteix la voluntat del país de contribuir activament a la seguretat i benestar més enllà de les seves fronteres”.
Així, i de forma paral·lela, a Andorra es manté la vigilància activa per part del Cos de Banders i de la Unitat de Fauna del Departament de Medi Ambient per a controlar una possible arribada d’aquesta malaltia al país. De moment no s’ha detectat cap cas i es recorda que no hi ha cap granja al país de porcs.