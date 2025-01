Demanen la retirada d’unes restes de fibrociment a l’illa de contenidors de Bellpui (Valls d’Aguilar)

Restes de fibrociment abandonades a l’illa de contenidors d’escombraries de Bellpui (Imatge: cedida a RàdioSeu)

Els veïns del nucli de Bellpui, al municipi de les Valls d’Aguilar, ha demanat a les administracions que retirin unes restes de fibrociment que des de fa força setmanes són a l’illa de contenidors d’escombraries del poble, tenint en compte que són un element perillós per a la salut. Els habitants han donat a conèixer la situació tant a l’Ajuntament com a la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet, però de moment no s’ha resolt.

Antonio Pérez, una de les quatre persones que actualment viu a Bellpui de forma permanent, ha explicat a RàdioSeu que el mes d’octubre passat van comprovar que un desconegut havia llençat les restes d’una teulada d’uralita just al costat dels contenidors de recollida selectiva. Aquest fet els va alertar atès que es tracta d’un material que s’ha demostrat que pot ser altament cancerigen, a causa de la presència d’amiant.

Per això, a mitjan novembre, quan ja feia un mes que hi eren, van donar-ho a conèixer a les administracions competents. Primer ho van explicar a l’Ajuntament, des d’on els van informar que aquesta és una competència de la Mancomunitat d’Escombraries i que, d’altra banda, la retirada d’un material perillós com aquest s’ha de fer mitjançant una empresa especialitzada.





L’extracció, amb empreses especialitzades

Tot seguit, en posar-se en contacte amb la Mancomunitat, els van respondre que iniciaven les gestions per a fer-ne la retirada, però el cert és que, segons explica Pérez, de moment encara no s’ha fet efectiva. En aquest sentit, des de l’ens gestor dels residus els van explicar que aquesta és una tasca “que sol anar a poc a poc”, explica el veí, perquè la retirada l’ha de fer una empresa privada. En tot cas, els usuaris dels contenidors estan preocupats perquè són conscients que, tal com s’ha difós els darrers anys des de les mateixes institucions, l’amiant és un material “molt perjudicial, que fins i tot pot causar símptomes de càncer”, recorda Pérez, i per això els inquieta molt cada cop que han d’anar a llençar les escombraries.

El veí ha volgut subratllar que no li importa de qui és la responsabilitat ni qui ha llençat les restes, sinó que el seu únic objectiu és que es retirin de manera immediata. En aquest sentit, es mostra sorprès del fet que tractant-se d’un material tant perillós els procediments per apartar-lo de la via pública siguin tan feixucs. I creu que si una situació com aquesta es produís al nucli urbà de la Seu d’Urgell, possiblement la retirada seria més ràpida.

D’altra banda, Antonio Pérez ha matisat que de moment no ha pogut parlar de la qüestió amb totes les persones que tenen casa a la zona, perquè n’hi ha unes quantes que són de segona residència, però que sí que n’ha parlat amb els pocs veïns que hi viuen de manera permanent i que, en aquest cas, tots ells estan d’acord amb la petició i amb la necessitat que aquestes plaques de fibrociment es retirin del poble com més ràpid millor.

Sobre la qüestió, precisament aquesta tardor la Generalitat ha anunciat la posada en marxa d’un pla amb el qual preveuen que a mitjà termini s’hagi eliminat la totalitat de les estructures de fibrociment que encara hi ha actualment en milers d’edificis i naus d’arreu de Catalunya.