La Copa del Món Comapedrosa Andorra marcarà l’inici de la classificació per als Jocs Olímpics 2026 de Relleus Mixtes

Una imatge de la Comapedrosa Andorra 2024. Foto: Organització

Arinsal es prepara per a tornar a ser l’epicentre de l’esquí de muntanya amb la 14a edició de la Copa del Món d’Esquí de Muntanya ISMF, la 6a sota el nom de Comapedrosa Andorra. L’esdeveniment es durà a terme del 24 al 26 de gener i per primera vegada, canviarà una de les proves que es disputaran. D’una banda, hi haurà l’exigent Individual Race i, d’altra banda, s’estrenarà a Arinsal la cursa de Relleus Mixtes, una prova olímpica en el calendari de la Copa del Món ISMF i que substituirà la Vertical Race. A més, enguany, també es disputarà la Copa d’Espanya i la Copa d’Andorra, consolidant Arinsal com una destinació clau per als amants d’aquesta disciplina durant dues setmanes.

La novetat de la prova de Relleus Mixtes ha estat un dels punts que s’han exposat en la presentació oficial de la Comapedrosa Andorra 2025 que s’ha dut a terme aquesta setmana al restaurant Terroir del sector d’Arinsal. A l’acte han assistit el ministre de Turisme i Comerç del Govern d’Andorra, Jordi Torres; la Cònsol Major de la Massana, Eva Sansa; el president de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), Patrick Frases; el director general de SETAP365 i del comitè organitzador de la Comapedrosa Andorra, David Hidalgo; i el director tècnic de la FAM, Carlo Ferrari.

Tots han destacat la importància d’aquest esdeveniment per al Principat d’Andorra, que “ja s’ha convertit en un clàssic de la temporada d’hivern que inaugura el calendari de competicions de l’any”, tal com ha assenyalat Eva Sansa, i que “ha posicionat Arinsal com una destinació ideal per a aquells que busquen emocions en un entorn natural privilegiat”. Per la seva part, Jordi Torres ha posat en relleu que “som una seu de referència en aquesta disciplina i aquí a Andorra es viu d’una manera molt intensa”.





Dues proves espectaculars i la Copa d’Espanya

La Comapedrosa Andorra comptarà enguany amb dues proves clau de la Copa del Món. La Individual Race, que tindrà lloc el dissabte 25 de gener, portarà els atletes per un recorregut exigent i tècnic que es durà íntegrament per l’estació. El diumenge 26 de gener se celebrarà la Mixed Relay Race, una prova dinàmica i emocionant que pren especial rellevància en ser prova olímpica, la qual debutarà als Jocs Olímpics de Cortina d’Ampezzo 2026. De fet, la cursa d’Andorra serà la primera puntuable per a la gran cita de l’any vinent. Aquesta modalitat substitueix la tradicional Vertical Race, una de les proves més estimades i mítiques d’Arinsal, que ha format part de la competició des dels seus inicis. El canvi respon a la voluntat de donar més visibilitat i valor a les disciplines que formaran part dels Jocs Olímpics d’hivern. Per a les dues proves s’esperen els 130 millors esquiadors de muntanya del món, provinents de 25 països diferents, entre els quals no faltaran les grans estrelles.

Tampoc hi faltaran els representants d’Andorra, que comptarà amb quatre esquiadors de muntanya a la Comaperosa Andorra: Adrià Bartumeu i Marc Casanovas, que disputaran la Individual Race, així com Oriol Olm i Lea Ancion, que prendran part dels Relleus Mixtes. “És un any especial per a nosaltres, ja que és preolímpic. Tots els esportistes estan lluitant per a obtenir una de les 36 places per a Cortina d’Ampezzo i els nostres també. Serà difícil, però no és impossible”, ha explicat Patrick Frases.

Així mateix, el cap de setmana previ, el 18 i 19 de gener, Arinsal acollirà la Copa d’Espanya, que reunirà al voltant de 225 esportistes de totes les categories en les proves d’Individual i Relleus Mixtes. Aquest esdeveniment permetrà donar més visibilitat a les proves locals i posarà en valor la infraestructura i l’organització de la localitat. Aquest esdeveniment també puntuarà per la Copa d’Andorra i les inscripcions per a participar-hi continuen obertes.

Per a l’organització de la Comapedrosa Andorra i la Copa d’Espanya seran necessaris 85 voluntaris que “ens donen un suport molt important amb el seu esforç i dedicació, com també els dels cossos especials i col·laboradors”, ha recordat David Hidalgo.





Més repercussió en un any preolímpic

La Copa del Món agafarà, enguany, un nou impuls mediàtic en ser un any preolímpic i amb la prova de Relleus Mixtos. El director general de SETAP365 ha explicat que “la repercussió de l’esdeveniment, no només en mitjans especialitzats sinó també en els mitjans generalistes, serà més important respecte a altres esdeveniments que hem tingut en el passat en tractar-se d’un any preolímpic, en el qual els esportistes buscaran la classificació”. En aquest sentit, Hidalgo ha remarcat que, enguany, hi haurà representants de 25 països, en comparació a les 16 nacionalitats representades en l’edició de l’any passat, un factor que també denota el creixement de la disciplina en tots els sentits.





Espectacle íntegre al domini esquiable

Tant la Individual Race com la Mixed Relay Race d’enguany es disputaran íntegrament pel domini esquiable d’Arinsal. Carlo Ferrari ha indicat que “vam prendre la decisió de replegar els circuits a dins de l’estació per a mantenir la seguretat dels esquiadors donat que les condicions de muntanya són irregulars en alguns trams i, a la vegada, volíem que fos un recorregut tècnicament vàlid”. En aquest sentit, ha afegit que “es podrà veure la carrera al 100% des de l’estació”.

Així, la prova Individual tindrà la sortida i l’arribada al final de la pista La Pala i s’arribarà fins al Port Negre (2.500 m). Els esquiadors de muntanya de categoria masculina disputaran un total de sis voltes per completar un desnivell total de 1.290 metres, mentre que en categoria femenina en faran cinc i 1.080 metres de desnivell. Per la seva part, el circuit de la prova de Relleus Mixtes es concentrarà a la mateixa zona, en el qual els corredors de cada categoria hauran de realitzar dos relleus, per a un total de quatre voltes.