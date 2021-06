De Sant Marçal a Matagalls

Qualsevol bon excursionista català té el Matagalls en el seu llistat de cims a assolir. Aquesta muntanya del Montseny forma part de l’excursionisme clàssic de Catalunya i, no en va, és el punt d’inici de moltes travesses històriques i populars com la Matagalls-Montserrat (85 km), la Matagalls-Vic (40 km) i la Matagalls-Granollers (40 km). En aquesta ruta no es tracta de fer tants quilòmetres però sí que necessitem estar en forma per superar la pujada curta però intensa que separa l’ermita romànica de Sant Marçal del cim del Matagalls. En total, farem 700 metres de desnivell i uns 4 quilòmetres en una hora i mitja. Després, haurem de fer el mateix, però de baixada.

Arribarem a Sant Marçal, el nostre punt de sortida, per la carretera que puja des de Sant Celoni cap a Santa Fe del Montseny, direcció a Viladrau. Trobarem el conjunt romànic i l’hostal restaurant uns 7 quilòmetres després de passar Santa Fe, punt d’inici de moltes rutes pel Montseny i on trobarem una oficina d’informació del parc natural. Al costat de l’ermita de Sant Marçal podem aparcar el cotxe i començar a caminar.

D’aquí surt el GR 5-2, senyalitzat amb marques vermelles i blanques, que hem de seguir en tot moment. La ruta ja comença forta, amb una pujada pronunciada de mitja hora, que acaba al Pla del Parany, una clariana situada enmig de la fageda que caracteritza aquesta ruta al Matagalls.

El camí segueix pujant, passant per sota del Turó de Marçal, fins arribar al Coll de Sesportadores. Però la pujada encara continua més, flanquejant el Turó de Sesportadores, fins arribar al Coll Pregon, un gran pla de gespa on hi ha un monòlit en memòria del músic català Pau Casals. Compte en aquest punt! Aquí conflueixen diversos camins: el que ve de Viladrau, des del nord, el que ve de Sant Bernat, des del sud-oest, i el de l’oest, que hem d’agafar per arribar al Matagalls.

Així, el nostre camí s’endinsa de nou per la fageda i continua pujant fins a l’anomenat Coll de l’Home Mort. Des d’aquí ja veiem el cim del Matagalls, on s’arriba en tan sols 10 minuts. Des d’aquí dalt les vistes són fantàstiques. Si tenim sort i el dia és clar, veurem, al nord, els cims més llunyans del Pirineu, des del Cadí al Canigó, i les muntanyes pre-pirinenques, com el Puigsacalm. A l’oest, el parc natural de Sant Llorenç del Munt i Montserrat. A l’est, ben a prop, Les Agudes, un dels sostres del Montseny. I, al sud, part de la vall de la Tordera i el Pre-litoral.

Per lamalla.cat