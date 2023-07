De la Casa fa un bon segon lloc en una veritable “autopista”

Gerard de la Casa a l’interior de la seva mecànica (FotoEsport)

Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX) va saldar la seva participació en la XII Pujada a Alp 2500, amb la segona plaça en les classificacions, tant de la Copa d’Espanya de Muntanya (CCEM) -certamen que possiblement no seguirà- com del Campionat de Catalunya de l’especialitat (CCM). El traçat habitual en el qual es desenvolupa aquesta pujada és una veritable “autopista”, en aquestes condicions el potent Porsche pilotat per Jordi Gaig és pràcticament inassolible.

Amb tot, cal destacar que en la primera pujada de carrera, Gerard es va acostar a menys d’1” del temps del guanyador. A partir d’aquest instant el pilot de Gedith Center res va poder fer per a seguir el ritme del guanyador.





Canvis en el programa horari habitual del CCM

La 12a edició de la pujada del Club Esportiu Cerdanya Racing, a part de ser vàlida per al CCM, en aquesta ocasió va ser inclosa en el calendari de la Copa d’Espanya de l’especialitat. Per aquesta raó el programa horari de la prova no va ser l’habitual de les proves del certamen català.

A partir de les 10 hores es va iniciar el meeting amb la disputa de la primera mànega, de les dues programades, d’entrenaments oficials. Una vegada concloses aquestes dues pujades es va disputar la primera que es tenia en compte per a la classificació final.

Seguidament, els pilots inscrits en l’esmentada Copa d’Espanya, van tenir l’opció de disputar una tercera pujada d’entrenaments. La jornada va finalitzar amb la disputa de dues mànegues vàlides per a la classificació final.

Cal destacar que, per a la classificació final vàlida per al certamen català es va tenir en compte el millor crono de les tres pujades de carrera disputades per cada pilot. En canvi, per a la classificació de la Copa d’Espanya es van acumular els dos millors cronos de cadascun dels participants.





L’adaptació a la zona amb asfalt nou no ha estat la millor

Una vegada finalitzat el meeting, el pilot andorrà es mostrava satisfet amb el resultat: “Una vegada més el Ford s’ha comportat de manera impecable. Crec que hem fet córrer al Jordi (Gaig), hem repetit segona posició, un fet que no era fàcil, ja que per darrere també van molt de pressa”.

El pilot de Gedith Center estava convençut que hagués pogut millorar els seus cronos en una zona concreta del traçat: “Penso que en la part del recorregut en la qual hi ha asfalt nou, podríem haver millorat. La nostra adaptació en aquest punt no ha estat del tot bona. No obstant això, és una sensació difícil de concretar, el millor és passar pàgina i començar a pensar en Chantada on el pròxim cap de setmana tornarem a competir”.

És evident doncs que, sense massa temps per a recuperar-se, Gerard i el seu equip (Baporo Motorsport) emprendran un nou desplaçament a terres gallegues, en concret a Chantada (Lugo), per a participar en la 49a Pujada a Chantada, quarta cita del calendari del Campionat d’Espanya (CEM-AutoHebdo sport).

Una vegada superada la cita de l’Escuderia Chantada, Gerard iniciarà un període de vacances que s’allargarà fins a principis de setembre (dia 9 i 10) cap de setmana en el qual disputarà la XXXIV Pujada Gironella – Casserres, organitzada per l’Escuderia Gironella i que puntuarà per al certamen català de pujades automobilístiques de muntanya.