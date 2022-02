Carola Vila obté 47a posició als 10 km individuals dels Jocs Olímpics

Els Jocs Olímpics han tornat a deixar clara la seva duresa a la cursa dels 10 km individuals en clàssic, on Carola Vila ha finalitzat 47a d’un total de 98 participants.

En una carrera guanyada per la noruega Therese Nohaug per només 0.4 segons respecte a la finlandesa Kerttu Niskanen, amb un recorregut molt dur, Carola Vila ha fet una cursa sortint amb força i fent parcials entre les 35 millors en els primers compassos de la prova.

Ha estat a la segona part de la cursa quan ha començat a minvar una mica el seu rendiment, fins a finalitzar en la 47a posició, que en qualsevol cas la situava en l’equador d’una classificació final amb quasi cent fondistes. Al final, el seu temps ha estat de 31.45,0 a 3.38,7 de Nohaug.

Carola Vila, fondista: “De posició ha estat la mateixa que en l’skitahló. La veritat és que t’agradaria fer una posició més davantera, però ha sigut un dia que ho he donat tot en pista, he arribat al límit realment, així que no em puc retreure res. He fet una molt bona sortida i una primera volta molt bona. A la segona volta he patit una mica, la qual cosa en el meu cas és una mica estrany, però és una pista dura i les condicions són extremes. He aguantat tot el que he pogut, i el resultat ha sigut aquest”.

Joan Erola, director d’esquí de fons: “La Carola ha fet molt bona cursa. Sortien 98 i està a mitja classificació. Ha fet una primera part de la cursa, fins al quilòmetre 6,3 superbona. Estàvem allà entre les 35-36 millors i molt a prop de la 30a posició. En els dos últims quilòmetres ha baixat una mica el rendiment, ha perdut els 20 segons que l’han relegat al lloc 47, però estic molt content perquè almenys fins a dues terceres parts de la cursa hem estat allà en posicions molt a prop de la 30, i això no ens havia passat mai. Sempre que quedava la 50 o la 60 ja partíem sempre en aquestes posicions i ens manteníem allà. Aquí hi ha hagut un canvi important que és aquest, que fins al quilòmetre 6,5 hem estat lluitant a prop de les 30. Després el rendiment ha baixat, però estic content, perquè és la cursa que surten més corredores i és una cursa que costa molt fer una bona posició”.

Segona prova per a Irineu Esteve als 15 km individuals

Segona cita per a Irineu Esteve als Jocs Olímpics. El fondista competirà a partir de les 8:00 h del matí (hora andorrana) en la cursa dels 15 km individuals en clàssic.

Irineu Esteve, fondista: “Intentarem sortir bastant ficats en cursa ja, que crec que és bastant rellevant, i després intentar mantenir el ritme i a veure si podem fer una bona cursa, un bon final de cursa”.

Estrena de Cande Moreno, al supergegant

Cande Moreno s’estrena als Jocs Olímpics amb la cursa de supergegant a partir de les 4:00 h, hora andorrana, i amb el dorsal 32.

Cande Moreno, esquiadora: “Ja portem quatre dies aquí a Beijing, amb tres dies d’entrenaments. Cada dia m’he anat notant millor amb aquesta neu, que és bastant diferent. Avui hem pogut fer una mica d’esquí lliure a la pista i la veritat és que m’agrada bastant la pista, la neu està molt bé, així que demà ho afronto amb moltes ganes, estic molt motivada, amb ganes de veure què passa i donar el millor de mi”.