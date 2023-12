David Forné reivindica l’impacte del canvi climàtic a les zones de muntanya a la COP28

David Forné a la Conferència dels Estats Part (COP 28) del Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (SFGA)

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha pres part aquest dimecres de l’esdeveniment paral·lel de la COP 28 per a emfatitzar la necessitat d’impulsar grups de negociació a escala internacional per a defensar l’especial impacte que té el canvi climàtic en territoris de muntanya com Andorra. Ho ha fet en la trobada impulsada per Kirguizstan i l’Aliança per les Muntanyes en el marc de la Conferència dels Estats Part (COP 28) del Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, que se celebra a Dubai sota la presidència dels Emirats Àrabs Units.

En aquesta trobada ha destacat que cal dedicar més esforços a escala internacional i sumar aliances per a solucionar els buits de coneixement que permetin reduir la vulnerabilitat de les economies dels territoris de muntanya als efectes del canvi climàtic.

De fet, el secretari d’Estat ha recordat que tota aquesta feina es va iniciar en la passada COP 27 on Andorra va organitzar i liderar una reunió ministerial per a abordar les accions a dur a terme per a limitar els efectes del canvi climàtic a les muntanyes. Enguany, els esforços s’han centrat a que aquesta temàtica es tracti a nivell internacional en l’anomenat Programa de Treball de Nairobi. Aquest està inclòs dins del Conveni del Canvi Climàtic i té l’objectiu de donar més visibilitat a la vulnerabilitat de les muntanyes al canvi climàtic i reforçar la cooperació per a enfortir la veu dels països i territoris de muntanya. La participació al programa dona continuïtat al treball internacional per a traslladar la realitat dels territoris de muntanya i la seva vulnerabilitat, reclamant una acció climàtica global més ambiciosa.

El programa de treball de Nairobi sobre impactes, vulnerabilitat i adaptació al canvi climàtic (NWP) es va establir a la COP 11 (desembre de 2005, a Nairobi) per a facilitar i catalitzar el desenvolupament i la difusió d’informació i coneixement que informarien i recolzaran les polítiques i pràctiques d’adaptació.

El Govern ha fixat en les seves prioritats internacionals la defensa dels territoris d’alta muntanya, especialment vulnerables als efectes del canvi climàtic. Des d’aquesta perspectiva, i amb la finalitat d’alinear els esforços al voltant del repte de la sostenibilitat, Andorra ha esdevingut un Estat particularment actiu en la lluita contra el canvi climàtic, exercint un rol exemplar amb els compromisos internacionals, a l’hora d’exposar els Informes Nacionals de transparència i de participar en els diferents fòrums internacionals en la matèria.





Bilateral amb Costa Rica

Forné ha mantingut una reunió amb el ministre de Medi Ambient i Energia de Costa Rica, Franz Tattenbach. Els dos mandataris han compartit experiències i reptes en matèria de transició energètica i en la descarbonització del sector de la mobilitat. En un marc en el que Andorra vol fonamentar el seu consum elèctric en energies renovables, Costa Rica pot aportar la seva sòlida experiència en la gestió de la intermitència de la producció, ja que consumeix energia elèctrica d’origen majoritàriament renovable.

Andorra i Costa Rica van signar un acord de col·laboració l’any 2016, en matèria de canvi climàtic i biodiversitat.





Junts per la transparència

Així mateix, és previst que el proper 8 de desembre Andorra participi en un esdeveniment, convidada per el grup d’experts de Nacions Unides, per a explicar l’experiència del país en l’elaboració de l’Informe Bianual de Transparència (BTR), i animar a la resta de països a presentar de forma anticipada els seus informes, tal com ha fet el país. Ja ha estat anunciat que, Andorra, ja ha entregat el primer informe davant del secretariat del CMNUICC, més d’un any abans de la data límit fixada en el marc de l’Acord de París. De fet, el secretari d’Estat ha estat felicitat pel director de la COP 28, Adnan Z. Amin, per la ràpida presentació de l’informe.