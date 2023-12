Consens polític global sobre l’Acord d’associació amb la UE

Pas de gegant de consens entre Andorra i la UE (SFGA)

Les delegacions negociadores d’Andorra i de la Comissió Europea s’han trobat aquest dimarts i dimecres per a celebrar una nova ronda de negociació que ha permès assolir el tancament provisional, en la seva globalitat, de les negociacions per a un Acord d’associació entre la UE i Andorra. Les dues reunions s’han celebrat a Brussel·les i han estat encapçalades pel secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba.

Un cop tancada la feina a la taula de negociació, l’Acord serà presentat la setmana vinent als 27 Estats membres en el marc del Consell d’Afers Generals, darrera sessió sota la presidència espanyola del Consell de la UE. En aquesta sessió el Vicepresident Executiu de la Comissió Europea, i màxim responsable polític de la negociació, Maroš Šefčovič, informarà els Estats membre que les negociacions s’han conclòs havent complert amb el mandat que el Consell va donar a la Comissió i respectant el calendari, les especificitats d’Andorra i la homogeneïtat del mercat interior.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha ressaltat davant dels mitjans de comunicació que avui “és un dia important per Andorra perquè hem assolit una fita positiva i la clau de volta del procés de diversificació econòmica i apuntala la prosperitat econòmica i socials dels propers decennis”. Espot ha recalcat que amb les negociacions s’han respectat les línies vermelles marcades per Andorra i s’ha assolit l’objectiu de mantenir les especificitats concretes del país aconseguint “un acord satisfactori”. Ara, assolit el consens polític en tots els àmbits de negociació entre les parts, s’iniciarà un procés tècnic exhaustiu de revisió de la redacció del text per a garantir que tots els acords presos a la taula de negociació estan degudament recollits.

Posteriorment, cadascuna de les parts, si així ho considera, iniciarà els respectius procediments d’adopció, que en el cas d’Andorra, inclou la rúbrica i la celebració d’un referèndum políticament vinculant.

En la sessió bilateral d’aquest dimarts, Andorra i la Comissió Europea han tancat provisionalment els 10 annexos pendents, entre els quals es destaquen els de Medi ambient, Energia, Telecomunicacions, Seguretat social, Dret d’establiment, Contractació Pública i Transports, entre d’altres. També s’ha tancat el Protocol bilateral amb Andorra. En la sessió multilateral d’aquest dimecres, conjunta amb San Marino, s’ha assolit un consens respecte el protocol sobre els serveis financers i la resta de protocols horitzontals oberts i s’han clausurat els articles pendents del text de l’Acord marc.

En la ronda de negociació, i en matèria de telecomunicacions, la Comissió ha accedit a la demanda d’Andorra d’un període transitori final de 7 anys. Sobre el dret d’establiment, aquest, tal com ja s’havia indicat, preveu una solució específica per a Andorra amb el manteniment d’un sistema de quotes i de verificació dels antecedents penals.

D’altra banda, el Protocol sobre els serveis financers, comú a San Marino, el text assolit dibuixa el marc general de la participació dels diferents sectors financers al mercat interior i situa les parts en una perspectiva de feina dinàmica en el marc dels comitès mixtos, qui tindran la responsabilitat de detallar la norma i els procediments concrets a aplicar.