D’Andorra a Portugal amb motiu de la 25a desfilada del vestit tradicional portuguès

Una comitiva andorrana integrada per set membres del Grup de Folklore Casa de Portugal es desplaçarà el proper cap de setmana a la Villa portuguesa de Monção, districte de Viana do Castelo, per a participar a la 25a edició de la desfilada del vestit popular portuguès.

El dissabte 24 de setembre, a partir de les 21h30, la plaça del Loreto, a Monção, serà l’escenari de l’esdeveniment on es col·locaran més de 40 metres de grades i una passerella amb catifa vermella per on desfilaran els més de 1.200 folkloristes abillats amb el vestit tradicional. A més a més de totes les representacions etnogràfiques del país, excepte les illes, es desplaçaran a Monção el Grup Folklòric Alma Lusa del Brasil i el Grup de Folklore Casa de Portugal que participa per tercer any consecutiu.

Amb una organització de la Federació del Folklore Portuguès, la desfilada nacional vol promoure la diversitat del vestit tradicional, la seva riquesa i la valorització de la forma de vestir a finals del segle XIX i la primera meitat del segle XX.

La delegació del Grup de Folklore Casa de Portugal participarà amb el vestit tradicional de treball, dins les diferents temàtiques del vestit popular que inclou la infància, treball, riu i mar, dol, fira, casament i festa.

Amb aquesta participació el Grup enceta una nova temporada, convidant tothom a participar, els divendres, dels assajos de dansa i musica tradicional i preparant la participació en una nova edició de la Fira d’Andorra la Vella el proper mes d’octubre.