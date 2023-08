Dàmaris Gelabert i Peyu, plats forts de la prèvia de festa major a la Seu

Cartell anunciant les actuacions de Dàmaris Gelabert i en Peyu (Aj. la Seu)

Del 21 al 25 d’agost, se celebren un seguit d’actes previs a la festa major 2023 de la Seu d’Urgell. El dimarts 22 d’agost, al Palau d’Esports, hi ha el concert de la Dàmaris Gelabert. El dijous 24, també al Palau d’Esports es representarà l’obra de teatre “Peyu, l’home orquestra”.

Dàmaris Gelabert celebra els seus 25 anys de carrera amb una darrera gira, acompanyada per The Grow Up Singing Band, i fa parada a la Seu el dimarts 22 d’agost, a les 19 hores, al Palau d’Esports. És un concert pensat per a poder gaudir tota la família cantant i ballant les cançons més famoses de l’artista i també algunes de les seves últimes novetats.

Les entrades es poden comprar online a Codetickets o de manera presencial a Turisme Seu, que es troba a la planta baixa de l’Espai Ermengol. L’entrada general costa 5 euros, el pack familiar de tres entrades surt a 12 euros i els infants fins a 3 anys tenen l’entrada gratuïta.

Enguany, el teatre de festa major de la Seu està protagonitzat per en Peyu, amb la seva obra “L’home orquestra”. L’obra se celebrarà el dijous 24 d’agost, a les 22 hores, al Palau d’Esports.

L’espectacle és un recull dels millors textos de l’artista que posa en escena amb el fil conductor de la pròpia festa major. L’essència de l’espectacle és l’humor i la ironia característics d’en Peyu.

Les entrades ja es poden comprar online a través de Codetickets o de manera presencial a Turisme Seu. L’entrada general costa 12 euros i surt a 10 euros amb el descompte de majors de 65 anys, menors de 18 anys, Carnet Jove, aturats i/o famílies monoparentals.

Per a més informació sobre els actes previs a la festa major, es pot consultar la pàgina web de la festa major de la Seu.