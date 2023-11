Qui no té feina, el gat pentina… O el lloro

Qui més qui menys, pràcticament tothom, sap què significa l’expressió “qui no té feina, el gat pentina”. És allò de fer segons quina activitat que, per a molts, pot semblar una ximpleria o una pèrdua de temps. Ara bé, per a qui fa aquella cosa en concert, pot ser l’assumpte més important del món.

Això últim és el que li deu passar al propietari d’aquesta col·lecció de lloros (o guacamais -disculpes pel desconeixement ornitològic-) que per anar a dormir, els posa al llit, els tapa i els petoneja un per un. El millor de tot és com ho entomen els ocells. Ni es mouen. L’amo dels animals titula el vídeo: “Conte per anar a dormir amb els meus fills”. Doncs, això… Qui no té feina, el gat pentina.