Curs, a la Seu, per a aprendre a comunicar les idees de manera efectiva

Cartell anunciant el curs “Aprèn a comunicar les teves idees de manera efectiva” (CCAU)

El dia 28 de febrer, el Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP), a la Seu d’Urgell, acollirà el curs “Aprèn a comunicar les teves idees de manera efectiva”. Aquesta formació, que es realitzarà de 9:30 a 13:30 hores, és part del Cicle de Cursos del Punt d’Atenció Global Lleida Alt Urgell, subvencionat pel Departament de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.

El professor Gorka Bartolomé Anguita, doctor en Psicologia per la Universitat de Lleida i expert en coaching organitzacional, serà l’encarregat de guiar als participants a través d’aquesta jornada dedicada al desenvolupament d’habilitats comunicatives. Amb una vasta experiència en l’àmbit de la comunicació, Bartolomé oferirà als assistents les eines necessàries per a comunicar les seves idees amb claredat i atractivitat.

Catalogada com la por número 1 entre la població mundial, parlar en públic i saber comunicar les idees d’una forma clara i atractiva s’ha convertit en una necessitat de primer ordre en una societat tan competitiva com la d’avui dia. Parlar en públic no només es limita a discursos davant d’un públic nombrós; també implica la capacitat de presentar projectes, idees i fins i tot presentar-se en entrevistes de treball.

Aquest curs ofereix una combinació equilibrada d’elements de nivell bàsic i mitjà, proporcionant als participants les eines necessàries per a superar les seves pors a l’escenari. Des de la presentació d’un projecte fins a com destacar en una entrevista laboral, els assistents adquiriran un domini mínim de l’art de l’oratòria.

Amb aquesta formació, el CETAP busca contribuir al desenvolupament professional dels participants, millorant les seves habilitats comunicatives i proporcionant-los la confiança necessària per a expressar les seves idees de manera efectiva en diversos contextos.

Per a més informació i inscripcions, les persones interessades poden contactar amb el CETAP al telèfon 973 35 57 98 o bé inscriure’s al lloc web d’aquest enllaç https://airtable.com/appklS8CGTeNetEp1/shrA8l9EhB63Bm8cN.

Aquest curs forma part dels esforços continuats del Punt d’Atenció Global Lleida Alt Urgell per a fomentar la formació i el desenvolupament professional d’emprenedors i empresaris de la regió.