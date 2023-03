Cultura i l’Associació d’Editors signen un conveni per a reforçar la divulgació i promoció de les edicions nacionals

Al centre, la ministra Riva amb els editors d’Andorra (SFGA)

La ministra de Cultura i Esports en funcions, Sílvia Riva, ha signat aquest dimecres a la tarda un conveni de col·laboració amb l’Associació d’Editors d’Andorra amb l’objectiu d’impulsar les activitats de l’associació i formalitzar així la bona entesa entre ambdues parts que ja s’està desenvolupant actualment. L’acord regula el suport a les activitats de l’associació per tal que les puguin portar a terme de la manera més eficaç i eficient.

La ministra ha manifestat que el conveni permet complir els objectius del ministeri per a “fomentar la lectura, la promoció de la literatura andorrana i el suport al sector editorial nacional”. En aquesta mateixa línia, ha lloat la tasca que desenvolupa l’associació i ha destacat que l’acord permet, per primera vegada, plantejar la possibilitat d’assistir a la Fira del llibre de Madrid. “És important acompanyar les editorials del país perquè puguin promocionar els llibres, i la literatura andorrana en general, més enllà de les nostres fronteres”, ha emfatitzat.

D’aquesta manera, l’entesa entre ambdues parts es formalitza amb l’aportació econòmica, per part del Ministeri, de 13.500 euros per a portar la participació de l’associació, a més de la Fira de Madrid, a la Fira del llibre del Pirineu a Organyà i a la Setmana del llibre en català de Barcelona.

Així mateix, i també seguint els preceptes del Pla Estratègic de la Cultura 2030, el Govern es compromet a adquirir 30 exemplars de cada llibre que publiquin les editorials andorranes, membres o no de l’Associació, els quals seran destinats al proveïment de les biblioteques comunals, les biblioteques escolars, els centres de recursos pedagògics, la biblioteca universitària i els centres d’autoaprenentatge del català, així com de la biblioteca del centre d’estudis al llarg de la vida.

En el cas que els llibres publicats tinguin una temàtica relativa al patrimoni cultural del país, el Ministeri, a través del Departament de Patrimoni Cultural, participarà en l’edició dels llibres deixant sense efecte el pagament per ús d’imatge en cas que s’utilitzin imatges del fons patrimonial. A més, també es farà una adquisició extra de 30 llibres per a contribuir a la divulgació del patrimoni cultural andorrà, en cas que no s’hagin demanat imatges del fons.