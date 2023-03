Andorra Business porta al país el primer esdeveniment internacional d’esports electrònics

Presentació de l’Esports City League del qual Andorra serà una de les seus oficials (Andorra Business)

El ministre de Presidència, Economia i Empresa del Govern en funcions i president d’Andorra Business, Jordi Gallardo, i el CEO d’Encom, companyia gestora de la marca DreamHack a Espanya, Arturo Castelló han anunciat aquest dimecres en roda de premsa que Andorra es converteix en seu oficial d’Esports City League, la competició d’esports electrònics amateur més gran d’Espanya, que comença ara la seva tercera temporada. Aquest acord comporta la celebració al Principat de l’Esports City Fest, un esdeveniment internacional i obert al públic que tindrà lloc al poliesportiu d’Andorra els propers 20 i 21 de maig.

Les inscripcions per a l’Esports City League Andorra ja estan obertes. Es tracta de la primera lliga internacional del sector al país i on tothom pot competir de forma gratuïta sigui individualment o amb equip. Els guanyadors representaran a Andorra en una lliga internacional.

Quant a l’Esports City Fest Andorra, serà l’esdeveniment d’esports electrònics on jugadors i equips andorrans competiran contra ciutats espanyoles i portugueses, amb l’objectiu de guanyar i classificar-se per a la Dreamhack Valencia, una competició que se celebra dos cops l’any, que reuneix de mitjana més de 65.000 visitants i on Andorra Business també assistirà acompanyat de diverses empreses andorranes relacionades amb el sector.

Però l’Esports City Fest Andorra no serà només un esdeveniment competitiu d’esports electrònics, també té un vessant d’entreteniment i una altra adreçada als seguidors del món dels videojocs i de “l’Urban Style” que podran gaudir de diferents espais on s’organitzaran espectacles Freestyle, com batalles de rap, espais de realitat virtual i simuladors, un torneig de bàsquet 3X3 organitzat per la Federació andorrana, i també hi haurà zones de relax.

Paral·lelament, un grup seleccionat de creadors de continguts digitals (influencers) que acompanyen l’eSports City League hi participaran oferint als visitants l’oportunitat de poder conèixer els seus ídols. A més, recentment, s’acaba de confirmar que hi haurà la presència d’un circuit professional de Clash Royale pel que la part amateur confluïrà i gaudirà d’una variant professional.

Gallardo ha explicat que la participació en aquests esdeveniments “posiciona Andorra en un entorn amateur on inicialment es competirà amb Portugal i Espanya amb l’objectiu de futur de fer-ho extensiu a altres països europeus i americans. També millora el posicionament innovador del país dintre d’un sector creixent, ens obre a la nova realitat digital, al turisme de les noves generacions i és una gran oportunitat perquè les marques del país puguin fer servir nous canals de comunicació per a arribar a un públic digital”.

En la mateixa línia, la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha assenyalat que “l’organització d’aquest tipus d’esdeveniments és una gran oportunitat per al nostre teixit empresarial i ens agradaria que el màxim nombre d’empreses del país puguin posicionar la seva marca en els nous canals de comunicació. De fet estem parlant amb diferents actors del país, que reconeixen l’interès del sector, per a arribar a un nou públic massiu. De moment tenim la confirmació de la col·laboració del Comú d’Andorra la Vella i, properament, anunciarem d’altres marques d’Andorra. Paral·lelament, donem molta importància a la vessant educativa, segons es va marcar en el pla estratègic, i estem coordinant amb entitats del país així com amb el Ministeri d’Educació, accions per a reforçar aquesta vertical”.

Per la seva banda, Arturo Castelló, CEO d’Encom, ha assenyalat que “aquest acord busca situar Andorra com a hub tecnològic i destinació reconeguda per al desenvolupament de l’e-Sports Business, de cara a atraure entitats i empreses del sector i seguir posicionant Andorra en la indústria dels e-sports. Aquest projecte impacta en quatre àrees d’influència directament relacionades amb la realitat socioeconòmica del país: Educació, Empresa, Turisme i innovació a través d’una agenda de continguts i activitats que impulsaran el posicionament d’Andorra com a referència al sector”.

Per a aquesta edició, on Andorra es converteix en seu oficial de la eSports City League, s’ha apostat per competicions en jocs com Clash Royale, Rocket League, Fortnite, Marvel Snap. Per altra banda, també es competirà en F1 (Simracing) però sols de forma presencial durant l’eSports City Fest d’Andorra. Tots aquests jocs aniran acompanyats d’un creador de contingut com Suja, DualView o RevolAimar entre d’altres. Es gaudirà de zones dedicades al gaming i la realitat virtual o es podrà competir en diferents jocs a la zona free-play. També hi haurà un concert d’Elesky, pianista que tindrà en el seu repertori les grans bandes sonores dels videojocs més coneguts.

L’acord d’Andorra Business amb Encom també inclou la celebració a la segona meitat de l’any de la primera edició de les Esports City Talks a Andorra, unes jornades de divulgació i debat que apropen la realitat dels esports i la cultura amer adreçades a empreses i professionals de sectors interessats per les oportunitats que genera aquesta indústria. En aquestes jornades, professionals i acadèmics de prestigi compartiran la seva experiència i visió sobre l’impacte dels esports a la societat.

El Govern, juntament amb Andorra Business, han desenvolupat aquest Pla Estratègic per a situar el país pirinenc com un actor en la cadena de valor de la indústria i sector dels esports. De fet, Andorra ha esdevingut recentment el segon país d’Europa i el cinquè del món a aprovar una llei que regularà aquest sector, però el primer a aprovar el desenvolupament d’un Pla Estratègic.