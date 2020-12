Cultura adjudica la digitalització i indexació dels fons de l’Arxiu i la Biblioteca Nacional d’Andorra

El Ministeri de Cultura i Esports ha aprovat l’adjudicació definitiva dels treballs de digitalització i indexació de documentació de l’Arxiu Nacional d’Andorra i de la Biblioteca Nacional d’Andorra. El concurs públic a recaigut a l’empresa Dinser Andorra per un import total de 20.096,5 euros.

L’adjudicació té com a objectiu la continuació del programa de digitalització del patrimoni documental i bibliogràfic del país, per a la preservació, consulta i difusió. Amb la voluntat de perseguir la major eficiència possible l’adjudicació dels dos lots s’ha fet de forma conjunta.

D’aquesta manera, es digitalitzaran 2.421 documents textuals de Batllia Episcopal, 23 bobines de microfilm de 35mm de documents d’Andorra provinents de l’Arxiu Històric Nacional d’Espanya. D’altra banda, en el projecte de conservació del patrimoni de la Biblioteca Nacional d’Andorra i dins del Pla anual de digitalització i conservació, es digitalitzaran 19.500 cares documentals de les revistes Andorra 7.

Tots els materials tindran un tractament d’acord amb les seves característiques físiques mitjançant el procediment tècnic més adequat que impedeixi el deteriorament dels documents.

El processament tècnic per a la digitalització dels fons textuals es realitzarà a les instal·lacions de l’Arxiu Nacional d’Andorra, i la prestació dels serveis s’ajustarà a les indicacions i criteris tècnics donats per l’Arxiu i la Biblioteca Nacional. El termini d’execució previst dels treballs és de 8 mesos.