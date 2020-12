Una nova mort eleva el nombre de defuncions per la Covid-19 a 78

Salut ha confirmat aquest dissabte la mort d’una dona de 81 anys per la Covid-19 en les darreres hores. Amb aquesta, el total de defuncions, des de l’inici de la pandèmia, s’eleva a 78.

Segons les dades facilitades, actualment, hi ha 756 casos actius, el que representa vuit més que ahir divendres després dels 50 nous positius i les 41 recuperacions de les últimes 24 hores. Del total d’afectats, 22 requereixes hospitalització -19 a planta i 3 a l’UCI-. No hi ha cap resident del Cedre ingressat a la planta habilitada per atendre als contagiats.

Des de que va donar inici la pandèmia, el número de persones adectades per la malaltia és de 7.005 -6.147 de les quals la segona onada-, mentre que les recuperacions sumen 6.171.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 39 aules estan sota vigilància activa – 11 total i 28 parcial– i 42 en vigilància passiva.