Cues als stop-lab abans del sopar de Nadal

L’afluència a l’stoplab del centre de vacunació ha estat mínima aquest divendres. Molts han estat previsors i hi han anat durant la setmana a fer-se una TMA o un test ràpid d’antígens per poder tenir els resultats abans del sopar de Nadal, fet que ha provocat una gran afluència, sobretot, dijous.

Amb els àpats de Nadal a tocar, molts han volgut prevenir i fer-se proves diagnòstiques per poder passar les festes amb la família. Un fet que ha provocat cues a l’stoplab del centre de vacunació al llarg de la setmana.

Dijous es van fer més de 1.500 proves, ha afirmat la cap d’àrea de voluntariat de Creu Roja, Sandra Gómez. Un augment que atribueix a poder tenir els resultats aquest divendres abans dels àpats nadalencs.

S’han habilitat tots els recursos disponibles per evitar saturació i cues. Demanar cita prèvia ha permès, a la Creu Roja, millorar l’organització. Gómez destaca com ara estan “molts més preparats que al principi, quan se’n va anar de 0 a 100 amb recursos mínims. Els recursos s’han triplicat”.

Aquest divendres al matí no hi ha hagut cues, però s’espera que per Cap d’Any i Reis es repeteixin.