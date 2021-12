Cues a l’antiga Plaça de Braus per rebre la tercera dosi de la vacuna de la Covid-19

Aquest dilluns, s’ha reprès la vacunació a l’antiga Plaça de Braus, on s’han vist cues sobretot de gent que venia a rebre la tercera dosi per reforçar la immunitat enfront de la Covid-19. Alguns ja feia sis mesos que havien rebut la pauta completa i ara han estat citats per rebre la dosi de record.

Aviat s’han de rebre 21.000 dosis de Pfizer i divendres es va anunciar també que n’arribaria una xifra similar de Moderna. I és que davant l’amenaça de la variant Òmicron, molt més contagiosa, es vol accelerar la vacunació de terceres dosis.

De fet, fins dijous se subministraran cada dia unes 1.600 dosis, i més d’un miler són terceres. El cap de setmana, tot i ser Nadal i Sant Esteve, l’stoplab no ha parat de fer proves, ja que el de la capital va estar obert des de les nou del matí a les dues del migdia.