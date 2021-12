Semestre cabdal per a l’acord amb la UE

Després de 7 anys, l’acord d’associació afronta ara dos anys decisius. Així ho creu el secretari d’estat d’Afers Europeus que es marca la presidència espanyola, el segon semestre del 2023, per sotmetre el text definitiu a referèndum. Abans queden mesos de negociacions importants i la presidència francesa dels pròxims sis mesos serà clau per desencallar algunes de les principals llibertats.

I és que amb la presidència de torn francesa s’encara un semestre cabdal. S’hi han de tractar la lliure circulació de persones i serveis, el monopoli en les telecomunicacions i intuir per on aniran els trets quant als serveis financers. I ja no es tractaran les qüestions tècniques sinó les de fons.

Per això i si les negociacions van per bon camí la voluntat andorrana, segons el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, és mantenir el ritme per arribar al segon semestre del 2023 amb “un text avançat, idealment acordat i, encara millor, rubricat”. Tot plegat coincidiria amb la presidència espanyola durant la qual s’hauria de poder convocar “la consulta ciutadana que forma part del compromís polític”.

Tot plegat amb el permís de la Covid-19. Landry Riba indica que negociacions d’una profunditat tan important per al país es fa difícil fer-les de manera telemàtica, però no es pot esperar més. Per tant, “dins el semestre de la presidència francesa, s’han d’encetar aquestes converses”.

Defensa els arguments andorrans per mantenir un sistema de quotes pel que fa a la lliure circulació de persones, adaptacions en els serveis i la llibertat d’establiment i un monopoli en les telecomunicacions.

Quant als serveis financers Riba confia que Europa exposarà el seu posicionament perquè al seu torn Andorra pugui plantejar les seves especificitats.