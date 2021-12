El Govern aprova contribuir amb 133.000 euros a quatre programes internacionals de cooperació

El Govern ha aprovat, a proposta de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, quatre contribucions per un import de 133.000 euros a quatre projectes de cooperació humanitària internacional que es destinaran al Comitè Internacional de la Creu Roja, a favor del Programa Mundial d’Aliments, a UNICEF a través del Comitè Nacional d’Andorra i al Fons de les Nacions Unides sobre les formes modernes d’esclavatge.

Així, s’ha aprovat una contribució en concepte d’ajuda humanitària per valor de 55.000 euros al Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) per respondre a diverses situacions d’emergència humanitàries. Aquest import es dividirà entre els tres eixos d’acció següents: 25.000 euros al treball del CICR per a la protecció i atenció a les víctimes de violències sexuals en el marc de conflictes armats, 15.000 euros per a les activitats del CICR al Iemen i 15.000 euros per a les activitats del CICR a Afganistan.

També s’ha autoritzat una contribució de 40.000 euros destinada a UNICEF, a través del Comitè Nacional d’Andorra per a un Programa per millorar el desenvolupament de la Primera Infància a Zàmbia (2020-2021). Aquest projecte preveu la creació d’un nou Centre Insaka al districte de Chongwe que està a 42 quilòmetres de la capital de Zàmbia, Lusaka, que promourà bones pràctiques de criança en termes de nutrició, salut, cura receptiva i aprenentatge a través del joc juntament amb l’alfabetització d’adults.

De la mateixa manera, s’ha aprovat una contribució voluntària al Fons de les Nacions Unides sobre les formes modernes d’esclavatge per un import de 20.000 euros. Aquest fons respon a les necessitats d’infants, dones i homes als quals s’han negat els drets humans més bàsics i que han patit formes modernes d’esclavatge. Alhora els hi aporta assistència psicològica, assistència mèdica i jurídica, social i humanitària.

Finalment, s’ha aprovat una partida de 18.000 euros a una contribució voluntària a favor del Programa Mundial d’Aliments (PAM) per als camps de refugiats sahrauís, a Algèria.