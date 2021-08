Croquetes casolanes de carn d’olla

Després de fer una bona Escudella i carn d’olla ens ha sobrat bastant menjar. En aquesta ocasió us portem una recepta d’aprofitament.

No us passa que feu carn d’olla i els més petits de la casa s’ho miren amb una cara de pomes agres? Doncs amb aquesta recepta de croquetes de carn d’olla la cara serà una altra. Les nostres filles les devoren!!

A casa nostra les croquetes sempre les fem de la mateixa manera, amb una roux de 90g de mantega + 90g de farina i després li afegim entre 500 i 800g de l’ingredient que vulguem fer les croquetes. D’aquesta manera surten sempre meloses, no seran com les croquetes del Nandu Jubany, però s’hi acosten 🙂

Ingredients per fer la recepta (aprox.35 unitats):

800g de carn d’olla (pilota, pollastre, botifarra negre, peu de porc, pastanaga, nap i api)

90g de mantega

90g de farina

1 Litre de llet

Oli, sal i pebre

Nou moscada i canyella en pols

Per arrebossar: 3 ous, farina i pa ratllat

Com fer la recepta de croquetes de carn d’olla:

El primer que farem és treure els ossos a la carn cuita. Anirem reservant el peu de porc i el pollastre, la pilota i la botifarra negra. També posarem unes quantes verduretes cuites. Triturarem tota la carn i les verdures i les reservarem. Seguidament posarem una paella a escalfar i fondrem la mantega. Un cop la mantega estigui fosa incorporarem la carn picada i anirem aixafant la carn amb una espàtula per si ens ha quedat algun tros massa gran. Afegirem una mica de sal i de pebre negre al gust i ho barrejarem bé. Mentre això va fent, escalfarem la llet en un cassó. A continuació incorporarem la farina tamisada i la integrarem molt bé a la carn. Ho deixarem cuinant-se uns 5 minuts a foc mig. A continuació afegirem la meitat de la llet. Aquesta operació la farem amb delicadesa i a poc a poc. Un cop ben integrat repetirem el mateix procés amb la resta de la llet. Seguidament afegirem una mica de nou moscada ratllada i un xic de canyella en pols. Ho deixarem uns 15 minuts a foc mig sense deixar de remenar. Passat aquest temps la pasta tindrà una consistència més espessa. La tastarem i la rectificarem de sal. Continuarem cuinant durant 5 minuts més remenant sense parar. Un cop la tinguem cuinada la distribuirem en una font i la deixarem ben planeta. La taparem amb paper film esforçant-nos en que no quedi cap espai sense que el film toqui la pasta i la deixarem refredar. Nosaltres ho vam ficar a la nevera després de refredar-se i vam fer les croquetes al dia següent. Per formar les croquetes ens fregarem les mans amb oli. Agafarem una porció de pasta i farem una bola que després allargarem per donar-li la forma de la croqueta. Us donem un consell: si us agrada la mida, dibuixeu unes línies horitzontals i verticals per dividir la pasta i fer croquetes de la mateixa mida. Així us quedaran totes iguals. Un cop les tinguem formades les passarem primer per farina, després per l’ou batut i finalment per el pa ratllat. Les anirem reservant. Escalfarem oli abundant a una paella i anirem fregint les croquetes en tongades petites. Han de quedar cobertes d’oli per a que es fregeixin bé. Quan estiguin dauradetes les anirem posant a un plat amb paper de cuina per a que se escorrin bé.

La cara de felicitat que posareu quan veieu als petits de la casa menjar-se la carn d’olla en forma de croqueta!!

Salut i bon menjar!!

