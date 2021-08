Com netejar la mampara de la dutxa perquè quedi perfecta

La neteja de la mampara de la dutxa no sempre és fàcil. La humitat, la calç i la floridura s’acumulen en ella fent que es vegi bruta i envellida malgrat que acabis de passar-li el fregall. Però no et desmotivis, perquè hi ha trucs i productes per a aconseguir l’objectiu.

El primer que necessites per a netejar la mampara de la dutxa és uns guants i una màscara. La teva seguretat és el primer, i empraràs productes tòxics que poden ser perillosos si els inhales o que podrien causar-te irritació. Utilitzaràs vinagre, alcohol i amoníac. Per a fregar, tingues a mà uns quants draps. Et pots ajudar igualment de bicarbonat per a una desinfecció i neteja profunda, especialment si decideixes apostar per productes més naturals.

La solució per a no haver de fregar i fregar fins a l’extenuació en el teu dia de neteja, és netejar la teva mampara cada dia. No és necessari que ho facis a fons, però sí que almenys li peguis una passada, per a evitar que la brutícia s’assequi, s’acumuli i es quedi incrustada.

Dit això, si la teva mampara és de plàstic, busca un pot d’esprai i prepara la següent fórmula: amoníac, alcohol i aigua. Ruixa tota la superfície, incloent-hi els carrils, i frega bé amb el drap humit.

En el cas de les mampares de cristall, emplena el teu pot d’esprai amb vinagre de cuina o vinagre blanc de neteja. Ruixa la mampara, espera uns 5 minuts i frega amb un drap sec.

Per Tot Sant Cugat

Font espaciohogar.com