Crida de comunicacions per al XIII Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs

Logotip del Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs (IRMU)

Els dies 29, 30 de setembre i 1 d’octubre de 2023 se celebrarà a Puigcerdà el XIII Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs. El Col·loqui està organitzat per l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya, el Grup de Recerca de Cerdanya, l’Institut d’Estudis Ceretans, l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, la Societat Andorrana de Ciències, el Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, el Centre d’Estudis Ribagorçans, la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, l’Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Institut Ramon Muntaner.

En aquesta edició, el Col·loqui tindrà lloc al Museu Cerdà (Carrer Higini de Rivera, 4) i se centrarà en l’anàlisi de les infraestructures i les comunicacions al Pirineu. En aquest sentit, la realitat d’un territori la condicionen múltiples variables. Les infraestructures que s’han construït o bé les que s’han programat i no executat, així com les comunicacions de tot tipus, tant les que faciliten els desplaçaments geogràfics com les que permeten els serveis i fluxos digitals, són aspectes fonamentals per a entendre l’ordenació territorial, les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals d’un territori, les seves relacions amb d’altres zones i el seu paper en un context més global.

El Col·loqui s’estructurarà al voltant dels tres àmbits temàtics següents:

Àmbit 1 . Infraestructures i comunicacions al llarg de la història (fins al segle XIX)





Àmbit 2 . Comunicacions com a factor d’estructuració del territori





Àmbit 3 . Actualitat i perspectives de futur





Comunicacions i comunicacions-pòsters

Els interessats a participar en el col·loqui mitjançant la presentació d’una comunicació o d’una comunicació-pòster poden enviar la seva proposta en forma de resum, amb una extensió màxima d’entre cinc-cents i dos mil caràcters. El termini per a presentar aquest resum és el 17 de juliol de 2023. Cal trametre el resum a l’adreça de correu electrònic transpirinencs@irmu.org. En el cas de les comunicacions-pòster els interessats hauran d’indicar si proposen convertir el seu pòster en comunicació per a la publicació.

Un cop acceptats els resums de les comunicacions-pòsters, s’haurà de fer arribar el pòster maquetat i corregit lingüísticament amb les següents característiques:

La part superior ha d’incloure el títol i el logotip del XIII Col·loqui que es podrà descarregar a www.irmu.org





La part central del pòster, sobre fons blanc, haurà d’incloure un text de 3500 caràcters i 5 imatges o quadres màxim. Cada imatge o quadre haurà d’anar acompanyat del seu peu





A la part inferior s’inclouran els logotips que es vulgui fer constar.

L’organització es farà càrrec de la impressió i podrà sol·licitar els pòsters per a posteriors mostres. El termini per a lliurar les comunicacions-pòsters és el dia 6 de setembre de 2023.

El termini per a lliurar el text definitiu de la comunicació i de les comunicació-pòster per a la publicació, què haurà de tenir una extensió d’entre 21.000 i 25.000 caràcters, és el dia 12 de setembre de 2023.





Inscripció

La inscripció al XIII Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs es podrà fer per via ordinària (fent arribar la butlleta per correu o correu electrònic) o per via telemàtica (mitjançant la butlleta electrònica).

Properament s’informarà sobre les modalitats d’inscripció disponibles.

La butlleta electrònica es pot trobar a l’apartat d’inscripció al següent enllaç: http://www.irmu.org/projects/transpirinencs.

Es pot fer la inscripció al Col·loqui fins al 22 de setembre de 2023.