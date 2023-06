Església de Sant Miquel d’Engolasters, uns dels atractius turístics del Principat (Visit Andorra)

El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, conjuntament amb el Ministeri de Turisme i Comerç i el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, ofereix els mòduls 2 i 3 del curs d’habilitació d’informador turístic d’Andorra, que s’impartiran entre el 19 i el 29 de juny del 2023 al Centre de Formació al Llarg de la Vida.

L’objectiu dels dos mòduls és ampliar els coneixements sobre el turisme i el patrimoni cultural andorrà de l’alumnat inscrit al curs d’habilitació d’informador turístic. D’una banda, es formarà l’alumnat en l’evolució i la situació del turisme al país, el perfil del turista que visita el Principat i les normes que aquest ha de respectar durant la seva estada al país; i d’altra banda, s’estudiarà el patrimoni cultural andorrà i l’evolució historicoartística del Principat, es coneixeran els museus i els equipaments culturals d’Andorra i, també, s’efectuaran visites als museus i monuments històrics del país, així com a les dependències del Departament de Patrimoni Cultural.

Aquests cursos són gratuïts i estan adreçats a persones residents a Andorra i majors de 18 anys, però cal tenir un nivell de llengua catalana, oral i escrit, suficient per a poder realitzar les proves dels diferents mòduls. La totalitat dels vuit mòduls que componen el curs d’habilitació d’informador turístic d’Andorra s’ofereixen durant el mes de novembre de cada any. No obstant això, durant aquest mes de juny, amb la col·laboració dels ministeris encarregats del turisme i de la cultura, s’ofereixen els mòduls 2 i 3, el de turisme s’impartirà el 28 de juny i el de patrimoni cultural entre l’1 de juny i el 29 de juny.

El període d’inscripció a aquests ja està obert i s’acaba el 14 de juny. Les inscripcions es poden fer al web http://www.cflv.ad/ i es registraran segons l’ordre d’entrada. Les persones interessades en realitzar aquests mòduls poden obtenir més informació adreçant-se al Centre de Formació al Llarg de la Vida, trucant al telèfon +376 741 465, enviant un WhatsApp al +376 605 375 o bé, a través del correu electrònic cflv@educand.ad.