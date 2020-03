Els set comuns demanen a la ciutadania, durant els dies de contenció per evitar la transmissió del COVID-19, que no deixin objectes voluminosos (matalassos, mobles, televisors, etc) a la via pública i evitar així possibles problemes d’emmagatzematge d’aquests residus.

A petició del Ministeri de Medi Ambient, i com a mesura de contingència, els set comuns no portaran els residus al Centre de Tractament de Residus, CTRASA, per la qual cosa quedaran estocats a les deixalleries comunals.

Per aquest motiu, els comuns que habitualment ofereixen el servei de recollida de residus voluminosos a la via pública anul·len temporalment aquest servei. D’altra banda, es demana als ciutadans que limitin l’ús de les deixalleries ja que quan arribin al màxim de la seva capacitat hauran de tancar portes.