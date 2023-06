Crespín obre, a la Seu, la ronda de visites als nous alcaldes

Joan Barrera, Gemma Tó, Jordi Mas i José Crespín (Subdelegación del Gobierno a Lleida)

El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha iniciat avui dilluns, a la Seu d’Urgell, una ronda de contactes amb els nous alcaldes i alcaldesses de les capitals de comarca de la província sortints de les darreres eleccions locals celebrades el passat mes de maig per a “oferir-los un marc de treball basat en el diàleg constant, la proximitat del Govern d’Espanya i la màxima col·laboració per a atendre les necessitats dels nostres conciutadans i del territori en el seu conjunt, tal com he fet en aquests darrers cinc anys al capdavant de la Subdelegació”.

Aquesta nova ronda de contactes ha començat avui dilluns a la Seu d’Urgell, “una de les capitals més allunyades de Lleida”, on ha saludat i mantingut una primera reunió de treball amb el nou alcalde, Joan Barrera, amb qui ha compartit els temes de gestió actualment en marxa que depenen del Govern d’Espanya, així com els reptes i els futurs projectes que prioritzarà el nou equip de govern municipal.

En el decurs de la reunió, a la que també hi ha assistit la segona tinent d’alcalde Gemma Tó, i el regidor Jordi Mas, el subdelegat i el nou alcalde han abordat qüestions relacionades amb les infraestructures impulsades pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) en la comarca com ara el projecte a la N-260 de la variant entre Adrall i la Seu d’Urgell i la recent inversió de 600.000 euros per a la millora del ferm anunciada pel ministeri en dos trams de la N-260 i de la N-145.

Es tracta, tal com ha explicat José Crespín, de projectes “que en els darrers anys s’han actualitzat i impulsat des de la Subdelegació i des del Mitma i van adreçades a millorar les comunicacions del Pirineu, la confortabilitat i la seguretat vial en la conducció en la xarxa estatal de carreteres de l’Estat a la província”.

Els fons europeus Next Generation i les possibilitats d’inversió que han generat en nombrosos ajuntaments de la província, ha estat un altre dels temes que han centrat la reunió. José Crespín ha animat el nou equip de govern de la Seu a “treballar per a impulsar projectes que puguin optar a ajuts i inversions procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya que aportin beneficis al conjunt de la ciutadania de la capital de l’Alt Urgell”.