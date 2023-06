Càritas atén 1.300 persones al 2022 i destina mig milió d’euros a projectes

Portal web de Càritas Andorrana (arxiu)

Càritas Andorrana va celebrar divendres passat l’Assemblea General, un acte que va servir per a presentar la Memòria anual d’activitats i també, per a posar en valor la imprescindible tasca d’acció social que realitza la institució.

Durant el 2022 l’entitat va atendre un total de 1.301 persones en els diferents programes d’acció social que té en marxa. D’aquest manera, l’any passat es va tornar a xifres semblants a abans de la pandèmia i per tant, a una estabilització de la situació.

Així ho ha explicat, avui dilluns, el president de Càritas Andorrana, Amadeu Rocamora, acompanyat de mossèn Ramon Sàrries, consiliari de Càritas Andorrana, i Txiqui Bruna, coordinadora de Càritas Andorrana.

Sobre l’acció social realitzada per l’entitat l’any passat, Rocamora ha destacat que malgrat que s’hagin tornat als nivells d’abans de la COVID-19, aquest relatiu retorn a la normalitat continua sent complicat per a les famílies que pateixen una situació precària.

Una de les actuacions més importants del 2022 van ser les ajudes proporcionades als refugiats de la guerra d’Ucraïna. Càritas Andorrana va destinar 75.000 euros a les organitzacions de Càritas Ucraïna i també a països com Polònia, Romania, Moldàvia, Hongria i Eslovàquia que és on es concentren els refugiats ucraïnesos. A Andorra, es van acollir 52 persones i se´ls va proporcionar tota l’ajuda per a cobrir les seves necessitats bàsiques.

En total, durant l’any 2022 l’entitat va destinar 504.075,68 euros als diferents programes d’acció social que té en marxa amb la voluntat d’atendre, acompanyar i donar suport a les persones vulnerables. Entre els programes socials més destacats: el d’Atenció Primària amb 119.545,02 euros i el Banc d’Aliments amb 61.667,54 euros són els que concentren bona part de les ajudes realitzades.

Remarcar també que al 2022 es va normalitzar tota l’activitat habitual de l’entitat i en aquest sentit, es va recuperar el voluntariat d’acompanyament i així, en total van ser 80 voluntaris els que van participar en aquesta labor social sumant els que presten el seu servei en els diferents projectes que estan en marxa i els que ho fan a nivell institucional.