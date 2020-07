Creixement personal: Prudència si, Por no

La situació dels rebrots de la Covid a Espanya i sobretot a la comarca del Segrià evidentment és preocupant. No ens deixem portar per la por, pensant el que pot arribar a passar. Cal ser prudents i seguir les recomanacions sanitàries pertinents.

Ús de mascareta, rentar-se les mans, etc. La situació pot ser o semblar complicada però no podem deixar que la por sigui el conductor de les nostres vides. La por mai és una bona guia. La prudència per contra ens permet continuar fent la nostra vida de manera natural prenent precaucions. Ens converteix en persones més previngudes, més vigilants i més alerta a possibles situacions.

La por per contra, ens pot portar a l’odi, al pessimisme, a l’ansietat. La situació de la Covid el que demana és sentit comú. Actualment tenim més informació que a l’inici, més recomanacions i som una mica més conscients del que això suposa. La Covid és una cosa que ningú vol però que ha aparegut en les nostres vides. Trigarà a desaparèixer i el sentit comú és el nostre millor guia. Quan va acabar l’estat d’alarma, les persones tenien ganes i energia per a intentar tornar a recuperar les seves vides i els seus treballs. Que el que ocorre ara no ens porti al pessimisme. Per això recomano calma, segueix la teva vida i els teus plans amb tota normalitat i posa més prudència en el que facis.

