Creixement personal: Iniciativa i dinamisme

És el moment de no quedar-se enrere. Si no has tingut una gran tragèdia, és el moment d’oblidar-se del viscut aquests mesos. Ara arriba el temps de la iniciativa, del dinamisme. De treure el millor de tu. Ara tens energia i oportunitat, torna a menjar-te el món. Tira endavant, sempre has estat capaç. Camina amb peu ferm i decisió.

Res podrà detenir la teva iniciativa. Sigues fort. Si ensopegues, aixeca’t i sacseja’t mentre camines. Poden semblar moments difícils. Que no t’importi. Pot ser que trobis a persones negatives, aparta’t d’elles. Només hi ha un camí i és cap endavant. Cap al teu projecte personal, cap a la teva destinació. Cerca i troba motivació a tot arreu. Si et centres en el que vols no deixaràs de trobar fórmules per a aconseguir-ho.

Desempolsa llibres guardats que et van motivar i torna a llegir-los. Mira vídeos de motivadors a internet, de conferències que tinguin a veure amb tu. Omple’t d’entusiasme fins a desbordar. No permetis ara que pots tornar a sortir, i fer el que vulguis, que res ni ningú et pari.

Esborra les excuses del teu cap. Treu els nius del descoratjament. És el moment de tornar a créixer. De tornar a sentir-te bé amb tu mateix. Si físicament et sents cansat, pren vitamines. Qualsevol truc que t’ajudi a sentir-te bé, fort i segur usa-ho. És el moment de la iniciativa i el dinamisme. Aprofita-ho.

