Creixement personal: Inici, pressió i abandonament

Quan iniciem un projecte tot és il·lusió, energia i una mica de nervis. Habitualment la creació de l’inici d’un projecte pot ser la part més pesada. En estar sobrats i amb un excés d’energia són tasques que ens semblen nímies.

Si sorgeix algun imprevist, no li donem importància o li trobem solució ràpidament. Fins i tot som capaços de canviar els plans per a poder continuar avançant. Aquesta és la força, aquesta és la iniciativa i aquesta és l’actitud.

Què ocorre quan portem ja una mica de temps i apareix la pressió? Amb ella les preguntes de l’estil: Sóc realment capaç? Val la pena l’esforç? Mereix això la pena? El pas del temps sembla que ha desgastat les nostres energies i els imprevistos ara són grans problemes perquè vam perdre l’actitud inicial. El que ocorre és que a vegades comencem abans a buscar les excuses per a quedar bé nosaltres que per a trobar les solucions: “Això és culpa dels moments actuals. Van fallar els meus proveïdors. Ara la gent ha canviat els seus costums”.

No dic que això no pugui ser real, però pensar primer en les excuses per a quedar bé amb els altres suposa rendir-se i instal·lar en la teva ment la fi del projecte. Si de veritat ha de ser la fi i abandones, només recorda que tots nosaltres, absolutament tots per a aprendre a caminar hem caigut.