Creixement personal: Ets un fracassat

Quina frase tan dràstica “ets un fracassat”, plena de càrrega emocional negativa. Sentència cruel llançada per nosaltres mateixos o per altres. No hauríem de ser tan lleugers en deixar anar aquesta frase si és per a dirigir-la a un altre i menys encara si és per a jutjar-nos a nosaltres mateixos.

La vida ens balanceja com un vaixell enmig d’una tempesta marina. Fer front a diverses i inesperades situacions és part de la vida. Més d’una vegada hauràs superat alguna d’aquestes situacions.

Realitzar tal proesa no és digne de menció. I quan no és superat aquest moment… Apareixen jutges pertot arreu, i persones que t’assenyalen. El pitjor judici el que se sol fer un a si mateix. Igual que en la mar no sempre hi ha tempesta en la vida no hi ha una sola etapa.

Diverses situacions viurem. Parelles, treballs, empreses, i un gran etcètera de coses que viurem.

Si per un error “ets un fracassat” com ha de dir-se al que és capaç d’aixecar-se i seguir. Si després d’un objectiu no aconseguit segueixes endavant, deixa enrere el pes de la caiguda. Recupera’t i oblida’t del passat. Potser no han tornat a aixecar els seus caps aquells que van passar una guerra tant si la van guanyar com si la van perdre. Potser no tornes a conduir després d’un accident. No existeix fracàs si ets capaç de seguir endavant i canviar el rumb.

Aprèn a aprofitar el vent perquè et porti on vols anar.

Tots els articles a www.juanjuncosa.com.