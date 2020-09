Els Bed and Breakfast (B&B), una opció cada cop més extesa

Els B&B van sorgir inicialment tal com les seves sigles defineixen, simplement com “Llit i Desdejuni“. Eren habitacions lliures de grans propietaris que per a treure’s alguna ajuda extra llogaven els espais als quals no donaven ús. Generalment els lavabos havien de ser compartits amb la família, així com altres espais com la cuina en el moment del desdejuni.

Avui en dia, els B&B han evolucionat moltíssim i si bé encara n’existeixen alguns amb l’essència d’abans, la majoria ja compten amb banys propis i n’hi ha fins alguns que compten amb una oferta més àmplia en els serveis oferts, com ara rutes de senderisme programades, tallers de cuina o rutes a cavall entre altres.

Els avantatges que ofereix aquest tipus d’allotjament respecte a uns altres són:

1. Millor valoració pels usuaris que un Motel o pensió, ja que el B&B ofereix un contacte més directe i personal amb el propietari, pel fet que en general, tenen menys habitacions disponibles i solen dedicar major atenció als seus hostes.

2. El gran coneixement del lloc que posseeix l’amfitrió, possibilita que et doni informació més valuosa sobre els llocs a visitar, els racons que no has de perdre’t i que sovint estan fora de la ruta dels turistes o restaurants a bon preu.

3. Solen ser allotjaments amb més encant que un hotel. Estan més ben decorats i compten amb complements que en molts casos et poden prestar com material d’esquí o nàutic, d’esport, bicicletes, etc.

4. Malgrat estar cèntrics o ben situats en la seva majoria, gaudeixes d’una tranquil·litat que no t’atorguen els complexos hotelers. És un ambient més familiar i amb espais menys massificats.

5. Igual que passa amb els hotels i apartaments, les reserves són segures i pots contractar assegurança de cancel·lació per a evitar possibles imprevistos.

6. Solen ser més econòmics que altres alternatives d’allotjament, si bé, com dèiem, el mercat ha evolucionat tant, que es poden trobar opcions de molt variats preus.

7. Els desdejunis generalment són copiosos i amb productes autòctons.

8. Major socialització, en haver de compartir taula per al desdejuni amb altres hostes. Si ets extravertit o viatges sol, pot ser una gran oportunitat de conèixer gent nova i establir amistats.

9. No hi ha dues habitacions iguals, per la qual cosa cadascuna té la seva pròpia personalitat.

10. En conviure amb persones autòctones durant un temps, descobreixes la manera de viure d’altres cultures i l’experiència del viatge es torna més autèntica i enriquidora.

Com hem vist, els Bed And Breakfast solen en general tenir preus més assequibles i un munt d’avantatges, per la qual cosa és una opció a tenir en compte quan vulguem viatjar per tal de gaudir d’una experiència inoblidable.

Per www.surtdecasa.cat