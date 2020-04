Hi ha murmuris, comentaris, interpretacions, WhatsApp, etc. Informacions sense confirmar que porten a l’angoixa, el desconeixement i en casos més extrems al pànic. Repeteixo i ho repetiré fins a la sacietat; guieu-vos pels mitjans de comunicació fiables. No feu cas de notícies no contrastades que només porten a la confusió.

Ara mirem la part humana, la part solidària. Quantitat de persones i empreses estan realitzant actes solidaris. El propi diari el matí dóna accés gratuït a la subscripció online durant el temps de confinament. L’empresa Magicseo igual que Revista Global Club donen visibilitat de manera gratuïta a les empreses i institucions que realitzen aquests actes solidaris.

La mostra d’humanitat i de solidaritat que en general s’està mostrant, manifesta com és el nostre millor fons. Sortir a aplaudir a les 8 és una petita mostra. Les notícies ens omplen d’històries i imatges de com cada persona des de les seves cases ajuden als altres fent-los passar una estona millor tocant música des del seu balcó, o jugant al ‘veig veig’ des de les finestres. Aquesta és una pandèmia que ens toca a tots d’una forma o una altra. Sense voler buscar el positivisme a tot, sense oblidar que són moments difícils vull dir gràcies a tots per la bondat i la solidaritat que s’està mostrant des de la nostra humanitat. Llegeix l’article ampliat en www.juanjuncosa.com.