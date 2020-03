És clar que aquesta pandèmia ens preocupa a tots. El govern ens ha posat en estat d’alerta. Què fer en moments així? El primer i encara que sembli obvi és mantenir la calma. No fem cas de notícies falses que només atemoreixen i corren per xarxes socials, WhatsApp, etc.

El primer i més important si vols estar ben informat. Els mitjans de comunicació tradicionals són els fiables. Diaris, noticiaris de televisió i de ràdio i app d’aquests. A més pràcticament tots els ajuntaments en les seves pàgines web estan informant minut a minut de les accions que prenen igual que els webs oficials de salut i sanitat. Per tant la informació només aquella que pugueu verificar de manera fefaent. Tampoc cal obsessionar-se i voler veure la informació minut a minut.

És una malaltia important? Pel que sembla el gran problema és que molt contagiosa i de forma molt ràpida. Aquest el major problema i d’aquí la majoria de mesures. Després molt important també existeixen persones amb el risc de perdre la vida si contreuen aquesta malaltia. Afecta sobretot a persones grans o persones amb problemes respiratoris, diabetis… podeu veure les persones de risc en la web de salut del govern. Per tant calma, seguir les instruccions només oficials i procurar no acostar-se a coneguts amb risc.

